Неполитические Сводки
- Новый глава Минобороны объяснил применение ВСУ на Донбассе боевого дрона Bayraktar
- Статистика коронавируса на 6 ноября: 793 умерших — новый рекорд смертности
- Китай пытается превзойти ядерный потенциал США — The Economist
- У Херсонеса вырубили краснокнижную сосну
- Разумков создает межфракционное объединение в Раде — СМИ
|Статистика коронавируса на 6 ноября: 793 умерших — новый рекорд смертности
|06.11.2021 11:15
|
Фото: "РБК" | Коронавирус в Украине
В Украине за сутки медики зарегистрировали 25063 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику по заболеваемости и вакцинации пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировано 5057 человек, информирует со ссылкой на .
Жертвами COVID-19 за сутки стали 793 пациента — рекорд смертности от коронавируса с начала пандемии в Украине. Инфекцией также заразились 1541 ребенок и 398 медработников.
В Украине за минувшие сутки:
По состоянию на 6 ноября, в украинских больницах осталось 31% койко-мест, снабженных подачей кислорода и кислородными концентраторами.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
В течение минувших суток медицинские работники сделали 149 446 тестов на коронавирусную инфекцию:
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки, как рассказывают в Минздраве, стали Днепропетровская, Одесская и Харьковская области:
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
Помимо этого, как пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 278 917 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 183 294 пациента, прошли полный курс иммунизации — 95 623.
Статистика коронавируса за 6 ноября. Фото: пресс-служба МОЗ