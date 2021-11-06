Неполитические Сводки
- Новый глава Минобороны объяснил применение ВСУ на Донбассе боевого дрона Bayraktar
- Статистика коронавируса на 6 ноября: 793 умерших — новый рекорд смертности
- Китай пытается превзойти ядерный потенциал США — The Economist
- У Херсонеса вырубили краснокнижную сосну
- Разумков создает межфракционное объединение в Раде — СМИ
|Новый глава Минобороны объяснил применение ВСУ на Донбассе боевого дрона Bayraktar
|06.11.2021 12:15
|
Беспилотник Bayraktar прошел боевое крещение на Донбассе / Фото ВСУ
Новоизбранный министр обороны Алексей Резников разъяснил использование украинскими бойцами боевого дрона по артиллерии российско-оккупационных войск на Донбассе.
Об этом говорилось в программы Савика Шустера вечером, 5 ноября, информирует со ссылкой на .
Резников подчеркнул, что в "Минских соглашениях" отмечается о запрете применения на Донбассе иностранных БПЛА, точнее – запрете для россиян.
"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: запрет ограничения беспилотных аппаратов, но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле – и это украинский беспилотный аппарат", – ответил Резников.
Глава МО уточнил, что в этом случае воспользовались статьей о самозащите.
"ЕСТЬ СЦКК. Они сообщили СММ , что происходит нарушение "Минских соглашений" со стороны противника –обстреливаются наши земли. Мало того, погиб наш воин, мы запросили режим "тишины". Не заработал этот механизм, и следовательно, пользуясь статьей 51 устава , Украина реализовала свое право на самозащиту", – добавил министр.
Применение Bayraktar на Донбассе
Украина о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины из Турции.
26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные против боевиков и российских войск на Донбассе.
Впоследствии применение боевого дрона. Украины Дмитрий Кулеба .
В Турции в свою очередь заявили, что Украина . По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хотя и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.