Беспилотник Bayraktar прошел боевое крещение на Донбассе / Фото ВСУ

Новоизбранный министр обороны Алексей Резников разъяснил использование украинскими бойцами боевого дрона по артиллерии российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом говорилось в программы Савика Шустера вечером, 5 ноября, информирует со ссылкой на .

Резников подчеркнул, что в "Минских соглашениях" отмечается о запрете применения на Донбассе иностранных БПЛА, точнее – запрете для россиян.

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: запрет ограничения беспилотных аппаратов, но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле – и это украинский беспилотный аппарат", – ответил Резников.

Глава МО уточнил, что в этом случае воспользовались статьей о самозащите.

"ЕСТЬ СЦКК. Они сообщили СММ , что происходит нарушение "Минских соглашений" со стороны противника –обстреливаются наши земли. Мало того, погиб наш воин, мы запросили режим "тишины". Не заработал этот механизм, и следовательно, пользуясь статьей 51 устава , Украина реализовала свое право на самозащиту", – добавил министр.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии применение боевого дрона. Украины Дмитрий Кулеба .

В Турции в свою очередь заявили, что Украина . По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хотя и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

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