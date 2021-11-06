Против Кивы уже открыто дело по статье о госизмене / Скриншот

Скандальный нардеп от ОПЗЖ в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках.

Депутат в тире поздравил киевлян с годовщиной освобождения города от нацистских оккупантов, информирует со ссылкой на .

взял в руки оружие и расстрелял портреты, в частности, представителей украинского движения сопротивления, между которых заметили и Степана Бандеру.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – сказал нардеп, после чего Илья сделал десяток выстрелов в размещенные "цели".

Как писал УНИАН, 16 октября Илья , на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа .

Кроме того, по заявлению мэра Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство .

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