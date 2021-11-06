Неполитические Сводки
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|Скандальный Кива "поздравил" Киев с годовщиной освобождения от нацистов расстрелом портрета Бандеры
|06.11.2021 13:15
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Против Кивы уже открыто дело по статье о госизмене / Скриншот
Скандальный нардеп от ОПЗЖ в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках.
Депутат в тире поздравил киевлян с годовщиной освобождения города от нацистских оккупантов, информирует со ссылкой на .
взял в руки оружие и расстрелял портреты, в частности, представителей украинского движения сопротивления, между которых заметили и Степана Бандеру.
"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – сказал нардеп, после чего Илья сделал десяток выстрелов в размещенные "цели".
Как писал УНИАН, 16 октября Илья , на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.
Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа .
Кроме того, по заявлению мэра Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство .