Неполитические Сводки
- "Вдруг Путин умер?": Аваков говорит, что в Украины должен быть сценарий на случай смерти главы Кремля
- Зайцева может выйти досрочно: потерпевшая в смертельном ДТП призналась в опасениях
- Скандальный Кива "поздравил" Киев с годовщиной освобождения от нацистов расстрелом портрета Бандеры
- Новый глава Минобороны объяснил применение ВСУ на Донбассе боевого дрона Bayraktar
- Статистика коронавируса на 6 ноября: 793 умерших — новый рекорд смертности
|Зайцева может выйти досрочно: потерпевшая в смертельном ДТП призналась в опасениях
|06.11.2021 14:15
|
Зайцеву приговорили к 10 годам тюрьмы / УНИАН
Потерпевшая по делу смертельного в Харькове 2017 года с шестью погибшими Оксана Евтеева переживает, что приговорена к 10 годам тюрьмы может выйти досрочно.
Об этом она рассказала в эфире "Право на власть" вечером, 4 ноября, информирует со ссылкой на .
Женщина отметила, что Зайцева может избежать полного наказание из-за якобы примерного поведения в колонии.
"Если в прошлом году, например, не хотели рассказывать, как в колонии сидит Зайцева, чем она занимается, то в этом году они (администрация колонии – УНИАН) даже дали интервью, рассказывали, как она сидит, что она очень хорошо себя ведет... Я с ужасом представляю, что будет, когда пройдет годовщина с того момента, как не стало моего мужа и моей сестры", – поделилась опасениями потерпевшая.