COVID-19 – практичный взгляд изнутри: к чему готовиться и как пережить болезнь По теме: Ковид. Практичный взгляд изнутри. С идеями о том, что может помочь (пишу об эмоциях, тревоге, скачках настроения, сложностях в когнитивной сфере). Теоретически я очень подкована – весь этот год работала с клиентами с постковид, изучала международные протоколы, рядом болели друзья и родные. Личный опыт дает больше ясности и практичности. Мы проходим с мужем и дочкой наш ковид максимально легко. Но этого "легко" с лихвой хватает. Я стараюсь писать максимально емко и практично, но будет много, детский семейный психолог Светлана Ройз, информирует со ссылкой на . 1. То, что можно заранее подготовить, чтоб потом сэкономить силы и время. (Пусть просто лежит и никогда не пригодится) Контакт доктора, к которому сразу можно обратиться Телефон/адрес лаборатории, где можно сделать ПЦР и другие анализы (лучше иметь телефон лаборатории, в которой можно оформить вызов лаборанта на дом) Пульсоксиметр!!!! Витамин D (там довольно большой срок хранения). (Витамин D - первое медицинское назначение, которое получил по результатам обследования муж, и я обрадовалась, что коробочка была дома. И мне он оказался нужен) Небольшой запас масок, лежащий отдельно (доктор нам сказала обязательно гулять. В лифте, на лестничной клетке мы, конечно, были только в маске. И теперь я буду просить всех близких всегда заходить в подъезд в маске – я не знаю, насколько ответственны те, кто сейчас болеет) Список телефонов – кому можно позвонить, чтоб поддержали, чтоб безотлагательно принесли лекарства или продукты Точно знать, где лежат документы, отдельно выписать пароль на карты и счета Выписать себе список действий, которые помогают или могут помочь справиться с тревогой. Буквально, выписать. Собственно, о моих стратегиях я и буду писать много дальше В тот момент, когда мы получаем положительный результат теста, когда кто-то из близких заболевает, может накрывать волной тревоги, в этот момент важно опереться на то, что было подготовлено в "стабильный период". Просто читать свои же инструкции 2. Я заболела через четыре дня после мужа. Уже порядком подустав и переволновавшись. (муж полностью вакцинирован, я заболела прямо накануне вакцинации). При том, что было понятно, что ПЦР будет позитивным, и я не теряюсь в кризисных ситуациях, первая реакция была – страх. Себе сразу сказала: ну сейчас же нормально бояться. Ситуация-то хреновая. Чего конкретно боишься? Умереть . Я нужна дочке и сыну. (и отвечала себе - Я молодая, крепкая, я верю в свою силу, я не в группе риска. Значит, буду делать все, чтобы жить)

Испугать дочку (мы сразу поговорили с дочкой, ответили на ее вопросы, начали плясать "танцы здоровья", валять из шерсти шарики здоровья, рисовать здоровье. на третий день уже хватало сил только лежа петь песни здоровья)

Занять место бабушек и дедушек в больнице или быть вынужденной просить кислород у Леси Литвиновой (ровно год назад мы спасали моих родителей, и у меня страх за всех взрослых людей) – (значит, будешь здорова. Но если будет нужно – будешь просить о помощи, потому что ты нужна своим детям). (разбивать свой большой глобальный страх на подпункты – один из методов его "рассредоточить, снизить его интенсивность) 3. Мы с мужем сразу стали называть все симптомы ковид "ковидушка". И когда я вдруг беспричинно ревела – мужу и себе объясняла – "Ковидушка ведь", когда мы тупили оба – говорили: "ну, ковидушка". И смеялись. Смех побеждает страх. Уменьшает значимость происходящего и снимает напряжение. Наша основная задача была – снять нагрузку симпатической нервной системы, стараться максимально успокаиваться. (я сейчас часто забываю на горящей конфорке еду, а запаха горелого ведь не различаю - ковидушка). Если не начать смеяться, страх может маскироваться агрессией. 4. Первые три дня у меня были силы – плясать с дочкой, готовить, дописать методичку для детей, читать книги для нового проекта. И я решила, что так будет все время. Важно не превысить лимит сил в первые дни. Уже в первые дни важно чуть больше отдыхать, запастись полуфабрикатами, чтоб можно было просто бросить на сковороду или в кастрюлю, подумать, как устроить досуг ребенку, если нам нужно будет полежать (мы нашли онлайн курс по искусству для малышей, слушали аудиокниги). Важно быть очень к себе бережными. Я смирилась с бардаком, с невымытой плитой, говоря себе – позже. все позже. 5. Тупить я начала на четвертый день. Стало очень страшно, когда я не смогла сразу вспомнить имя дочки. Вот тогда я разревелась и поняла, что и легкое течение ковид – серьезно. Я, на всякий случай, сразу мужу сказала все пароли от счетов, рассказала, где мои документы. Я напоминала и напоминаю себе о том, что при ковид страдает гиппокамп и центры речевой активности, что я знаю, что это нормально, мне нужно тренировать мозг, что по опыту родителей, многих знакомых я точно знаю, что все восстановится. (знаете, что удивительно, у меня выпадали пазлы, связанные с текущим моментом, а все, что касается моих компетенций, информации, которая давно упакована – все сохранно). - я начала играть на пианино (разбирать новые пьесы, петь с мужем песни – это возвращает ощущение контроля, работают одновременно оба полушария, это и мышечная, и зрительная память, и тренировка распознавания нот на листе - и мышечного отклика – работа моторной, премоторной коры, мозжечка, префронтальной коры, ну и бонусом дофамин от того, что получается. (иногда ноты плыли и я их забывала). Игра на музыкальном инструменте – идеальна для восстановления. Только важно помнить, что мы радуемся маленьким, очень маленьким шагам и победам (очень подробно о влиянии музыки и игры на инструментах в книге Аре Бреан "музыка и мозг") Мы всей семьей играем в АЛИАС (есть игра-приложение в телефоне) – это игра в слова, в которой важно описывать слова или явления, не называя их. Важны упражнения – любая привычная зарядка, прогулки по знакомым местам – отмечая, что меняется с каждым днем осени. Любая двигательная активность будет стимулировать процесс нейрогенеза (образования новых нейронов) в гиппокампе и вести к выработке дофамина. Я приучила себя замечать - что у меня сохранено, с чем справилась Каждое действие, которое получилось – важно праздновать – я молодец! Я предупреждала мужа, когда он только заболел – что скачки настроения, тупизна и торможение – нормальны, что важно себе напоминать: "ковид пытается меня убедить…. А на самом деле, я знаю, что…..". Важно помнить, что все вернется. Все восстановится. Многие говорят, что восстановление от ковид похоже на восстановление после инсульта. Нужно время и тренировки. 6. В тот момент, когда мы слабы, просыпаются наши внутренние критики. Это внутренние обесценивающие, пугающие, критикующие голоса. В момент болезни они особенно сильны. Я давно с собой договорилась, что когда уязвима, своим внутренним критикам так и говорю: Спасибо – вижу-слышу вас, - вернетесь, когда окрепну. Спасибо, до свидания (я буквально говорю себе эти слова) 7. Тревога и волны паники. То, что проявлялось часто, особенно по ночам. Я понимала, что, судя по цифрам на пульсоксиметре, у меня совершенно нет гипоксии и я не умираю – но субъективно мне явно не хватало кислорода. И начиналась паническая нападение. Я себе объясняла: так, у тебя сейчас просто сосудистый спазм, ледяные руки и ноги, у тебя тахикардия, твой мозг путает симптомы и, вероятно, сейчас островковая доля мозга орет и лимбическая система и миндалина кричит АЛЯРМ! Так, давай, девочка. Ты не задыхаешься! У тебя паника. Нужно разомкнуть цикл паники (я умышленно с собой говорю именно так, чтобы моя паникующая часть опиралась о мои знания) то, что буду писать, помогающе при ПА не только в условиях ковид Сделай – выдох, затем, маленький вдох - длинный выдох (при тревоге и панике нужно начинать цикл дыхания с выдоха, я делала выдох и небольшой вдох на 2 такта, затем увеличивала постепенно выдох до 20 тактов

Нужно вернуть себе ощущение контроля: сжать (лучше в левой руке, чтобы "взять под контроль" правое полушарие мозга) в руке мячик или мягкую игрушку, ритм 1 сжатие в секунду,

Можно чуть надавить на глазные яблоки (с внешней стороны)

Простучать плечи (сложив руки на груди, зацепив большие пальцы друг за друга, чтоб получилась фигурка - бабочка) – 1 удар "крыла" по плечу в секунду Я растирала руки, будто высекала огонь, и клала ноги на обогреватель

Меня стабилизировали практики цигун, дыхательные практики, визуализации, делала их по много часов ночью.

Важно было вернуть ощущение границ тела, лежа на спине мне это давалось тяжело - укладывалась на живот (мне так легче было ощущать контакт тела с поверхностью, и восстанавливалось дыхание)

Ритм – один из важных вводных для возвращения безопасности, я его отбивала ладошкой по кровати, двигала ритмично руками и стопами То, что помогало невероятно – когда ко мне приходила кошка. Садилась на меня и я под ее тяжестью расслаблялась – это принцип "заземляющего объекта" и утяжеленного одеяла. Когда мы ощущаем вес на теле (коже) мы ощущаем больше контакта со своим телом (в тревоге и панике мы диссоциированы, "вылетаем из тела", теряем ощущение границ, "стен домика" - возвращая ощущение границ, мы укрепляем контейнер, в который может "вместиться" эмоция. через воздействие на тельца паччини идет тонизирование блуждающего нерва – парасимпатическую нервную систему, и мы расслабляемся) - Утяжеленное одеяло, тяжелая подушка, тяжелая игрушка, чья-то рука, лежащая на животе или груди – могут помочь. Выпить воды маленькими глотками

Съесть что-то с проявленным вкусом или понюхать что-то с сильным ароматом (на 5ый день для меня это было уже неактуально

Музыка – считается также "заземляющим объектом" - мы, фиксируясь на музыке, ощущаем бОльшую безопасность. Музыка нужна с ритмом – 1 удар в сек. (моим клиентам помогали аудиокниги). Мы с дочкой эти дни засыпаем под музыку из ютьюба (музыка для сна)

Читать вслух. Когда мы читаем – нормализуется ритм дыхания. И мы успокаиваемся от своего же голоса. Только важно читать довольно монотонно Совершенно неожиданно в одну из ночей, когда поднялась тревога, я начала читать шепотом стихи (удивилась, что их так много вспомнила) – (я назначаю читать стихи тревожным детям – ритмизация воздействует на ощущение безопасности, включает парасимпатическую нервную систему). Я читала подряд Пушкина, Гумилева, Тарковского, прошлась по Серебряному веку (потом я анализировала, что выбирала только мужчин и стихи с 4-5стопным ямбом, видимо, это задавало давало четкий ритм и темп). Теперь смогу доказывать, почему важно знать стихи – в какой-то момент они могут помочь остановить паническую атаку. Работа с эмоциями и тревогой в ковид очень похожа на работу психолога с клиентами с ранней травматизацией (теми, кто пережил травмирующее событие в раннем возрасте) – следовательно тут больше работают не когнитивные методы, а "телесные": замедление, заземление, ритмизация, теплая вода-еда, присутствие, контакт с телом. 8. Эмоции – да, ковид бьет по лимбической системе, бьет по оценке ситуации, добавляет трагичности и ощущения безвыходности. С наступлением сумерек, я наблюдаю за тем, как накатывает печаль. Напоминаю себе, что объективных причин для нее нет – это ковид. Муж вкрутил более яркую лампу в комнате. Я пишу дневник – письменные практики для меня всегда помогающие. Приучила себя делать макияж, особенно во время болезни. Позволяю себе реветь. Мы смотрим комедии и детективы. Пусть рядом с вами вечерами будет тот, кто сможет обнять (написать, позвонить) и напомнить – это не вся жизнь и это не про тебя, это ковид. И вы сами, пожалуйста, это помните. У меня были выписаны результаты исследований – по каким отделам мозга бьет ковид: - гиппокампальной извилине (регион мозга, связанный с кодированием памяти) - орбитофронтальной коре (регион, связанный с когнитивными функциями и принятием решений) - островковой доле (эмоции и сознание) - передней поясной коре (принятие решений, эмпатия, регулирование работы сердца) - надкраевой извилине (обработка речи) - височной доле (визуальная память, долгосрочная память, обработка речи, эмоции) Всему этому для восстановления нужно время и наша бережность 9. Ребенок: Дочка намного быстрее устает, стала капризней, и проявились те страхи, о которых мы не вспоминали уже несколько лет. У нее была сильная тахикардия. И, занимаясь математикой, мы поняли, что ей – прекрасному математику – сложно даются простейшие арифметические действия. По детям, даже если нам кажется, что они проходят болезнь бессимптомно – ковид тоже бьет. И им тоже нужна внимательная забота. (мы начали играть в игры – бродилки с кубиками, чтобы она в игре повторяла счет, просим играть на пианино, восстанавливаем режим дня, много разговариваем, снимая тревогу, устраиваем праздники, гуляем, сохраняем то, что было нашими привычными действиями в течение дня) 10. Контакты. Поддержка очень важна. Звонки, голоса, слова: чем помочь? Очень поддерживают и возвращают ощущение безопасности. Важно учиться опираться на других. Но от контактов быстро приходит усталость. В то время, когда мы уязвимы, нельзя принимать решения об отношениях. (вчера уговаривала знакомую не разводиться с мужем, подождать полгода восстановления. Мужа я знаю, там нет абъюза и опасности) . 11. Восстановление не линейно. То, что сегодня силы есть, не значит, что завтра уже нужно совершать подвиг. Я пока не знаю, когда после выздоровления смогу начать проводить семинары. Пока хватает сил на 2 часа собрания в зум (я молодец!!!!) Когда у меня прилив сил – учу себя не убегать в активность, когда упадок – говорю "сейчас - так". Еще во время собрания в зум, поняла, что мне легче удерживать концентрацию, когда у меня самой включена камера, когда себя вижу. Сегодня 10 день выздоровления. Мы, как для ковид, просто героически быстро выздоравливающие, правда, Этот текст я писала 3 часа – обычно мне такие тексты даются минут за 20-30. (я по-любому, крутейший молодец и очень надеюсь, что для кого-то это может быть полезным) Пожалуйста, заботьтесь о себе. И пусть все это не пригождается.











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