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|Переговоры на финальной стадии: Шевченко возглавит итальянский клуб - СМИ
|06.11.2021 19:15
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/ фото REUTERS
Бывший главный тренер сборной Украины близок к тому, чтобы начать работу в клубе итальянской Серии А "Дженоа".
Как сообщает сайт авторитетного журналиста , переговоры находятся на финальной стадии, а о назначении на пост главного тренера "Дженоа" может быть объявлено уже в ближайшие несколько часов., информирует со ссылкой на .
Еще один журналист Николо Скира в информирует о том, что подпишет договор до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
Украинский специалист будет зарабатывать в клубе 1,8 миллиона евро без учета бонусов.
В тренерский штаб войдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые помогали ему и в сборной Украины.
"Дженоа": что известно о клубе