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Бывший главный тренер сборной Украины близок к тому, чтобы начать работу в клубе итальянской Серии А "Дженоа".

Как сообщает сайт авторитетного журналиста , переговоры находятся на финальной стадии, а о назначении на пост главного тренера "Дженоа" может быть объявлено уже в ближайшие несколько часов., информирует со ссылкой на .

Еще один журналист Николо Скира в информирует о том, что подпишет договор до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Украинский специалист будет зарабатывать в клубе 1,8 миллиона евро без учета бонусов.

В тренерский штаб войдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые помогали ему и в сборной Украины.

"Дженоа": что известно о клубе

На данный момент "Дженоа" возглавляет Давиде Баллардини, но вскоре клуб объявит о прекращении сотрудничества с ним.

В турнирной таблице Серии А "Дженоа" занимает 15-е место, лишь на 1 очко опережая ближайшую команду из зоны вылета.

"Дженоа" - один из старейших клубов страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд довольно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

"Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

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