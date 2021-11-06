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|Украинка Таню Муиньо удостоилась награды в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021. ВИДЕО
|06.11.2021 20:15
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Украинская режиссерка Таню Муиньо получила награду в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне.
Она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации, пишет UK MusicVideoAwards, информирует со ссылкой на .
Накануне в Лондоне на церемонии UK Music Video Awards 2021 Таню Муиньо получила награды за работу над клипами для американского рэпера Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name), а также для Cardi B ft Lizzo – Up, Normani ft Cardi B – Wild Side.