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Украинка Таню Муиньо удостоилась награды в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021. ВИДЕО
06.11.2021 20:15
Украинка Таню Муиньо удостоилась награды в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021. ВИДЕО По теме:

Украинская режиссерка Таню Муиньо получила награду в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне.

Она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации, пишет UK MusicVideoAwards, информирует  со ссылкой на .

 

Накануне в Лондоне на церемонии UK Music Video Awards 2021 Таню Муиньо получила награды за работу над клипами для американского рэпера Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name), а также для Cardi B ft Lizzo – Up, Normani ft Cardi B – Wild Side.

 





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