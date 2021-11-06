24-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид настаивает, что на съемках вестерна "Ржавчина" 21 октября, в день гибели оператора-постановщика Галины Гатчинс, проверяла револьвер, используемый актером Алеком Болдуином. Девушка заявила, что не знает, как боевые патроны попали внутрь винтовки, а ее адвокаты подозревают причастность к этому "недовольного" работника.

Сама девушка уверяет, что на площадке якобы не было настоящих пуль. Соответствующее заявление Гутьеррес-Рид сделала через своего адвоката Джейсона Боулза, передает , информирует со ссылкой на .

Оружейница сказала, что она была уверена: боевые патроны не попадут на съемочную площадку "и через миллион лет".

Как сообщил Боулз, Гутьеррес-Рид присоединилась к работе над фильмом 4 октября, очень серьезно относилась ко всем заданиям и "невероятно заботилась о безопасности".

Адвокат назвал главным вопросом то, кто и почему положил в ящик с патронами боевые пули.

Ранее Роберт Горенс, другой адвокат Гутьеррес-Рид, говорил, что его команда изучает возможность того, что кто-то мог умышленно "саботировать" и подложить боевые патроны к холостым. Адвокаты предположили, что сделать это мог "недовольный" работник. Такая версия проверяется.

Сама оружейница утверждает, что всегда держала винтовки под замком, в том числе во время обеденного перерыва 21 октября.

"Она проинструктировала свой отдел следить за тележкой с оружием, которую увозят по другим делам или во время обеда", – добавил Боулз.

"Ханна сделала все, что было в ее силах, чтобы обеспечить безопасность. Она проверила патроны, которыми заряжала огнестрельное оружие в тот день. Она всегда проверяла патроны... Никто не мог предположить или подумать, что кто-то добавит боевые патроны в ящик", – сказал адвокат.

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