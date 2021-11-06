Загадочные рисунки на камнях знаменитого Стоунхенджа времен Неолита являются вполне продуманной композицией, а не просто набором геометрических фигур. Художник, который наносил их на камни мог изобразить пейзаж, который видел вокруг или предметы.

Как рассказал , исследователи из проанализировали художественные элементы, которые использовались мастерами "золотого века" неолитического искусства в оформлении мемориальных камней из Стоунхенджа, информирует со ссылкой на .

Таблички считаются одними из лучших образцов доисторической гравюры в Британии.

Четыре найденные ранее пластины были подвергнуты неинвазивной технологии визуализации с преобразованием отражения (RTI). Ученые выяснили, что геометрические рисунки на каждой пластине, демонстрируют не только продуманную, постановочную композицию, детали, но и дают предоставление о том, что вдохновляло художников неолита, что их окружало.

В частности, на одном из камней изображен скрученный шнур – объект, который, как предполагают эксперты, был известен художнику при жизни.

"Используя достижения фотографических методов, можно предположить, что художники неолита использовали объекты, известные им в реальном мире, в качестве вдохновения для своего художественного выражения", – сказал один из авторов исследования археолог Фил Хардинг, который впервые проанализировал каменные плиты в 1988 году.

По его словам, новые технологии и их использование в изучении Стоунхенджа, в частности, гравюр на камне времен Неолита даст представление об образе мышления людей, которые жили в тот период, о том, что был для них значимо и даст представление о стилистике, которая на тот момент преобладала в искусстве.

Изучаемые камни были обнаружены в период с 1968 по 2017 года в пределах 5 км друг от друга вокруг Стоунхенджа, причем часть из них были обнаружены во время расширения трассы A303 еще в 1968 году.

Известно, что Стоунхендж, который можно увидеть сегодня, является последним этапом строительства, завершенным около 3500 лет назад. Памятник строился в четыре этапа.

В первой версии он представлял собой большой земляной вал или Хендж, состоящий из рва, берега и ям, вероятно, построенных около 3100 г. до н.э. К этому его периоду относятся найденные в его окрестностях кремированные человеческие кости. Историки предположили, что Стоунхендж в то время использовался, как место погребения и религиозных церемоний.

После этого первого этапа Стоунхендж был заброшен и оставался нетронутым более 1000 лет.

Второй этап Стоунхенджа начался около 2150 года до нашей эры, когда на это место было перевезено около 82 голубых камней из юго-запада Уэльса. Считается, что камни, некоторые из которых весят по четыре тонны каждый, везли на роликах и санях, а затем переправляли на плотах по воде. Такое путешествие длилось почти 240 миль, и, оказавшись на месте, камни были установлены в центре, образуя неполный двойной круг.

В тот же период первоначальный вход в Стоунхендж был расширен согласно астрономическим принципам, учитывая восход Солнца.

Третий этап Стоунхенджа пришелся на период 2000 лет до нашей эры. Тогда в Стоундхендже появились большие сарсеновые камни (блоки из песчаника, найденные в большом количестве в Соединенном Королевстве на равнине Солсбери и на холмах Мальборо в Уилтшире; в кенте; и в меньших количествах в Беркшире, Эссексе, Оксфордшире, Дорсете и Хэмпшире). Они были больше, чем голубые камни. Самый большой из них весит 50 тонн, и транспортировка его по воде была бы невозможна, следовательно есть подозрения, что они перевозились на санях и веревках.

"Расчеты показали, что потребовалось бы 500 человек, использующих кожаные веревки, чтобы тянуть один такой камень, и еще 100 человек, необходимых для укладки катков перед санями. В последствии эти камни расположили по внешнему кругу с непрерывным проходом перемычек - горизонтальных опор", – сказано в статье.

Заключительный этап Стоунхенджа: четвертый и последний произошел сразу после 1500 лет до нашей эры, когда голубые камни меньшего размера были переставлены в форму подковы и круг, которые можно увидеть сегодня.

Ученые предполагают, что первоначальное количество камней в круге из голубого камня, вероятно, составляло около 60, но с тех пор они были удалены или разбиты.

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