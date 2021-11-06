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19-летний украинец Юрий Захареев выиграл золото чемпионата мира по боксу
06.11.2021 23:55
19-летний украинец Юрий Захареев выиграл золото чемпионата мира по боксу По теме:

19-летний украинец Юрий Захареев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу-2021 в Белграде.

Об этом  на сайте Федерации бокса Украины, информирует  со ссылкой на .

В весовой категории до 71 кг 19-летний украинец в финальном поединке единогласным решением судей победил россиянина Вадима Мусаева.







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