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|Певицу Надю Дорофееву внезапно госпитализировали
|07.11.2021 00:15
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Дорофеева оказалась в больнице / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Известную украинскую певицу Надю Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья.
Об этом идет речь в сообщении в на ее официальной странице в Instagram, информирует со ссылкой на .
Данных о ее состоянии не предоставили, сообщив лишь, что певицу обследуют врачи, а ее сегодняшний концерт был отменен.
"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva, концерт, запланированный на сегодня, 6.11.21, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование", - сказано в коротком сообщении.
Сообщение на странице Дорофеевой / скриншот
Певица обрела слава благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Алексей более активно начал выступать с группой MOZGI, а Надя ушла в сольное плаванье.
Сольный проект певицы называется DOROFEEVA. Она уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin. В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время. Также она является супругой украинского певца Владимира Дантеса.