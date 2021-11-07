Руслан Демченко

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Руслан Демченко, который является первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, – российский шпион в окружении президента. Также он якобы контролировал выполнение Харьковских соглашений.

Как Оbozrevatel, в эфире " слова Савика Шустера" Бутусов пояснил, что Демченко – участник агрессии в Крыму. Журналист считает, что он должен быть в тюрьме, а не находиться рядом с главой государства, информирует со ссылкой на .

"Он является не просто куратором создания Харьковских соглашений по Крыму, он еще и контролировал их исполнение. Когда российские войска сосредотачивались в Крыму, он, будучи первым заместителем министра иностранных дел во времена президентства Виктора Януковича, скрывал все их нарушения, передвижения. Не предпринял никаких мер, чтобы объявить о нарушении Россией условий соглашений. Он реально является участником агрессии России в Крыму", – сказал Бутусов.

Также, по словам журналиста, у Демченко есть и другая должность – глава Комитета по разведке при президенте.

"Есть приказ президента Зеленского от 16 июня 2020 года, согласно которому Демченко является главой Комитета по разведке при президенте Украины. В его руках вся информация о том, как Украина ведет войну с Россией. В руках человека, который был российским агентом и делал так, как сказал Путин – помогал России захватить наш Крым", – пояснил он.

Бутусов обратил внимание на то, что после назначения Демченко началась серия провалов украинских спецслужб. В том числе речь идет и о спецоперации по захвату "вагнеровцев".

"Именно Демченко был участником совещания в кабинете президента, на котором было принято решение о переносе, а точнее, фактическом срыве, спецоперации по захвату "вагнеровцев". Он должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме и давать показания контрразведке", – добавил Бутусов.

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