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|Анджелина Джоли гордится, что Marvel не согласилась вырезать ЛГБТ-сцены из "Вечных"
|07.11.2021 10:15
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Премьера "Вечных" в этих странах должна была состояться 11 ноября / REUTERS
Голливудская звезда поблагодарила кинокомпанию Marvel, что та не поддалась давлению ряда стран Персидского залива и не цензурировала фильм "Вечные".
Об этом пишет , информирует со ссылкой на .
По словам актрисы, которая сама сыграла одну из ролей в новой кинокартине, из-за включения первого открыто гомосексуального героя в фильм "Вечных" сняли с проката в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте.
Правительства стран предварительно требовали от Marvel цензурировать отдельные сцены, однако кинокомпания не согласилась.
Источники издания уточнили, что речь шла о "редактировании" местными цензорами сцены поцелуя Фастоса, которого сыграл Брайан Тайри Генри, и его мужа Бена (Хааза Сулеймана).
"Мне жаль (эту аудиторию). Я горжусь тем, что Marvel отказалась вырезать эти сцены. Я до сих пор не понимаю, как мы живем в сегодняшнем мире, где все еще есть люди, которые не хотят видеть семью Фастоса, красоту их отношений и этой любви. То, как кто-то злится, кому-то угрожает, не одобряет или не ценит этого – неграмотно", - ответила австралийским СМИ .
В странах Персидского залива до сих пор действует запрет на гомосексуальные отношения на официальном уровне.