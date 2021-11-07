Часть невакцинированных украинцев отстранят от работы / фото УНИАН, Александр Прилепа

С понедельника, 8 ноября, представителей некоторых профессий в Украине, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса, . По словам председателя комитета по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины Надежды Загрии, законным считается лишь отстранение некоторых категорий населения - в зависимости от сферы занятости.

Об этом она сказала в комментарии "", информирует со ссылкой на .

В частности, статья 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний" предусматривает обязательную вакцинацию для работников, контактирующих с большим количеством людей. Кто именно попадает под эту категорию - определяет . По последнему приказу ведомства в список попали работники образования учреждений всех форм собственности, органов центральной власти и местного самоуправления, а также их структурных подразделений.

"Среди обязательных указаны прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Эта норма также устанавливает, что перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против других болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере. То есть Минздравом", - пояснила адвокат. И добавила: соответствующее постановление от Минздрава есть, следовательно отстранение от работы невакцинированных не будет противоречить законодательству.

Что касается заработной платы, то ее также будут лишать на время отстранения.

"Как разъясняет постановление, начисление заработной платы в период отстранения не происходит и стаж также не учитывается", - говорит знаток, добавляя, что увольнение отстраненных сотрудников нормативными актами не предусмотрено.

В Госслужбе труда журналистам также сообщили, что увольнять невакцинированных за отказ от прививки не будут, а после окончания карантина такие люди возобновят свою работу.

Обязательная вакцинация и отстранение от работы

Как сообщал УНИАН, 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

Работники вышеуказанных организаций, которые не будут иметь прививки против COVID-19, с 8 ноября будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.

Не будут отстранены лица, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Такой медицинский вывод с трехмесячным сроком действия могут также получить и люди, которые переболели COVID-19, следовательно при наличии такой справки оснований для их отстранения не будет.

Работников, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не будут отстранять от работы.

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