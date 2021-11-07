Неполитические Сводки
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|Известная украинская теннисистка приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
|07.11.2021 15:20
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем.
Завацкая опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, в котором сообщила, что решила взять паузу в выступлениях на полгода, информирует со ссылкой на .
По словам теннисистки, принять такое решение было непросто, но оно поможет ей восстановиться и снова начать выступать на высоком уровне.
«Я приняла тяжелое решение взять паузу в туре на 6 месяцев и заморозить свой рейтинг из-за моих проблем со здоровьем, сопровождающих меня уже 2 года (очень долгое время) и не позволяют мне делать то, что я очень сильно люблю.