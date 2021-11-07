будет работать в Серии А / фото REUTERS

Бывший тренер сборной Украины занял пост главного тренера итальянского клуба "Дженоа".

45-летний специалист заключил договор с "грифонами" до 2024 года, сообщает , информирует со ссылкой на .

Прежним местом работы Андрея была национальная сборная Украины, которую он возглавлял в период с 2016 по 2021-й год. Команда под его руковолством вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Отметим, что после 12-ти сыгранных туров текущего сезона чемпионата Италии "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице. Единственную победу в сезоне "грифоны" добыли еще в сентябре.

Ранее УНИАН сообщал, что "Дженоа" войдут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд довольно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

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