6 ноября в столичном вегетарианском ресторане Nebos заклеили вход и назвали его "биологически опасным".

Именно это заведение открыто игнорировало карантинные ограничения, которые ввели в и призвало к этому других. Об этом сообщает "Апостроф ", информирует со ссылкой на .

Заведение позиционировало себя как "зона свободных людей" и принимало посетителей без Covid-сертификатов, масок, отрицательных экспресс-тестов или справок о перенесенном коронавирусе.

При входе клиентов просили подписать заявление, где они подтверждают, что несут полную ответственность за свое здоровье и при любых обстоятельствах не будут иметь претензий к персоналу, владельцам и другим людям в заведении.

Позже все ленты, пленку и предостерегающие таблички сняли. Ресторан беспрепятственно продолжает принимать посетителей.

Столичный вегетарианский ресторан Nebos 30 сентября объявил, что будут обслуживать людей в масках и без, вакцинированных и тех, кто не хочет прививаться.

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