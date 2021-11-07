Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности введения отключения официальных рекламных объявлений в каналах. Об этом сообщает Telegram Дурова.

По его словам, такое предложение выразили многие пользователи мессенджера, информирует со ссылкой на .

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ждем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, что позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальные рекламные объявления в каналах", - написал Дуров.

Основатель мессенджера добавил, что авторы ряда Telegram-каналов тоже хотят отключать рекламу. Дуров уточнил, что сейчас просчитываются экономические условия этой опции.

В Twitter снова появится просмотр постов из Instagram.

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