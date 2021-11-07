Погода, Новости, загрузка...
Впервые у этого вида животных. В зоопарке США у гиен подтвердили коронавирус
07.11.2021 22:15
Впервые у этого вида животных. В зоопарке США у гиен подтвердили коронавирус По теме:

В зоопарке Денвера, штат Колорадо, у двух гиен обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает в Facebook The Denver Zoo, информирует  со ссылкой на .

«Подтверждаем, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года, — получили положительный результат на вирус, дерзкий COVID-19. Считается, что это первые гиены в мире, у которых подтвержден COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, у животных очень легкие симптомы заболевания: легкая слабость, выделения из носа, периодический кашель.

«Гиены — стойкие, выносливые животные, очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке. В остальном они здоровы, и надеемся, что они полностью поправятся», — рассказали представители зоопарка.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий