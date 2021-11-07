Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV.

"Два должностных лица начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин, информирует со ссылкой на

Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.

Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.

В Белгород-Днестровске Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. 63-летняя женщина скончалась, ее 68-летний муж не помнит. А их 45-летняя дочь в коме.

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