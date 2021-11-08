Страны с высоким уровнем вакцинации вернулись уже к практически нормальной жизни. И только у нас Зимбабве. И выхода не видно.

Об этом известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова, информирует со ссылкой на .

"Итак, "Мы вас туда не посылали"...

На данный момент уже больше чем 1000 концентраторов (наши плюс город и коммерция) помогают дышать одесситам и жителям области. Вдумайтесь в эту цифру. По количеству пациентов это сопоставимо количеству койкомест огромной областной больницы.

Я 1,5 года орала: заключите декларации с семейными врачами, купите пульсиметры, ищите врачей. Видимо, в пустоту. У трети тех, кому нужна помощь – даже декларации нет.

4 месяца на моей странице каждый день призывы к вакцинации – обращения туда же.

98 процентов обращающихся – не вакцинированы.

Неделю уже у нас листы ожидания на кислород, но возвраты были каждый день и мы могли листы закрывать. Второй день у нас в офисе пусто. И мы не закрываем листы. Это означает, что пациенты с сатурацией 88-80 ждут кислород. И их состояние ухудшается с каждым часом. Пациентов с сатурациями 80- 70 отправляем на госпитализацию. Но с кое-где уже опять начались проблемы – больных очень много.

Я устала бороться с ветряными мельницами.

816 человек получили кислород за сентябрь-октябрь. 20 из них вакцинированы, остальные – нет. Какие ещё аргументы нужны – я не понимаю. Опять 796 умерших в стране за день. Катастрофа.

Учитывая ситуацию, резко выходящую из-под контроля, фонд вводит ограничения.

С сегодняшнего дня кислородные концентраторы выдаём только следующим категориям:

1. Пожилые люди старше 60 лет вне зависимости от статуса вакцинации (невакцинированные).

С надеждой снизить нагрузку на медсистему

2. Люди с различными хроническими заболеваниями (все возрастные категории)

3. Люди, ухаживающие за лежачими пациентами и проживающие с взрослыми/ детьми с инвалидностью

4. Вакцинированные пациенты всех возрастных категорий (к счастью, такие встречаются очень редко)

Вы хотите прав и свобод? Пожалуйста. Но с правами идёт и ответственность.

Я не хочу жить в стране третьего мира и в городе, где все забили на элементарные карантинные правила. Где врачи и пациенты покупают справки и разглагольствуют на тему, как их ущемляют в их правах. А потом они же бегут с криком "нужен концентратор. Катя, ну он же врач!". Вы трудоспособный гражданин страны? Пожалуйста, вам в помощь коммерческие прокаты. 500 грн в день и ваше право на кислород будет реализовано.

Сутками оказывать помощь тем, кто мог бы избежать беды, ограничивать себя во всех свободах, соблюдать все эпидемиологические правила – и все равно тонуть со всеми в одной лодке, не хочу.

Мы держимся только потому, что большая половина пациентов – жертвы влияния "врачей". Через одного я слышу: мне доктор запретил, не советовал, сказал, лучше подождать, детей не будет и тд.

Передаю горячий привет всем медработникам, благодаря которым мы оказались в полной ж*пе.

Но если страх стариков, недоверие к государству, слепое доверие к медикам и отсутствие у них доступа к нормальной информации мне понятны, то население возрастом 30-50 лет, имеющее свободный доступ ко всем исследованиям и доказательным базам, пусть отвечает теперь за себя самостоятельно.

Страны с высоким уровнем вакцинации вернулись уже к практически нормальной жизни. И только у нас Зимбабве. И выхода не видно.

Теперь можете начинать кричать о геноциде и ущемлении прав на кислород.

А далее – текст Ивана Черненко который просто слово в слово передаёт мои мысли последних месяцев.

"Это дело каждого, хочешь – вакцинируйся, хочешь – нет".

Ну и много текста про промывку мозгов и несвободу. Я понимаю, что в большинстве своем мы инфантильное общество, которому бы перетертое яблочное пюре кушать да спать три раза в день, периодически громко крича, чтобы мама сменила памперс. Иногда мамой оказывается врач и санитарка в СИЗе.

и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека.

1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.

2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших – это невакцинированные.

3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.

4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.

Поэтому вакцинация – это вопрос общественного блага и социальной ответственности. Это вопрос уважения к медикам, себе, своим близким и друзьям.

И в целом я не против, чтобы не вакцинированные реализовывали свое право оставаться таковыми, но тогда несите и объем ответственности за свое решение. Например, принять как данное, что вам или вашим близким может не хватать мест в больнице, кислорода, персонала и т.д. . Принять тот факт, что протекать ковид у вас может тяжелее, а вероятно – катастрофично тяжело.

Сделали выбор - несите полноту ответственности за него, а не инфантильно думайте, что вас пронесет или вас спасут.

выбора подразумевает ответственность. Будьте ответственны, принимайте последствия своего выбора, тогда никаких претензий.

А пока что это больше восклицания застрявших в детстве людей, которые так и не научились отвечать за свои поступки, в надежде, что фраза "доктор спасите" их спасет.

З.Ы. я очень толерантный человек, но не тогда, когда глупость человеческая вредит не только обладателю глупости, но и окружающим.

Знаете, фраза "это дело каждого" сравнима фразе " мы вас туда не посылали".

Вырастите наконец-то, быть взрослым не больно, иногда даже полезно", – заканчивает свой эмоциональный пост Ножевникова.

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