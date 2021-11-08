Хочется пожелать удачи в убеждении своих европейских союзников в том, что приостановка сертификации проекта "Северный поток-2" и понимание того, что это не экономический проект, а наглое энергетическое оружие кремлевской компании, что это действительно будет результативно.

Об этом журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем Youtube-канале "Портников Аргументы", информирует со на Оbozrevatel.

"Влиятельное немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщает, что Белый Дом предупредил своих европейских союзников и прежде только – правительство Германии – о том, что возможна новая эскалация конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне предлагают приостановить сертификацию проекта Северный поток-2, рассчитывая, что эта мера может остановить Кремль в его агрессивных намерениях как на военном, так и на энергетическом направлении. И помешает создать ситуацию "идеального шторма" для дестабилизации украинской государственности.

Белый Дом ведет консультации не только с правительством Федерального канцлера Ангелы , которая вскоре покинет свою должность, но и с теми политическими силами, которые сейчас стараются сформировать новое правительство Германии во главе с социал-демократическим канцлером Олафом Шольцем.

И тут, нужно сказать, возможности для таких консультаций даже более обширны, чем возможности беседы с партиями, которые составляли до настоящего времени правящую коалицию в Германии. Ведь и христианские демократы Ангелы . И социал-демократы Олафа Шольца являются сторонниками продолжения проекта Северный поток-2 и активно содействовали окончанию его строительства. А вот в новой правящей коалиции – ситуация совсем другая.

Здесь за то, чтобы Северный поток-2 продолжил свое существование и стал работать – выступают прежде только социал-демократы. А вот у их возможных коалиционных партнеров – совсем другое представление о том, как стоит относиться к этому проекту. "Зеленые" – решительные противники того, чтобы Северный поток-2 вообще стал работать. К этому проекту у них – и экологические, и политические претензии. В этой партии вообще уверены, что Путин затеял Северный поток-2 исключительно ради шантажа Украины, а не для того, чтобы выстроить какое-либо эффективное энергетическое сотрудничество с Германией. И в этом смысле у Партии зеленых позиция близка к той, которую часто высказывали на международной арене представители Украины. Да только к ним никогда действительно не прислушивались.

И "свободные демократы" также очень скептически относятся к Северному потоку-2. У них не такая жесткая позиция, как у "зеленых", ни никакого восторга у этой партии проект не вызывает.

И таким образом социал-демократам теперь гораздо труднее убедить в необходимости помогать в продолжении строительства Северного потока-2 (уже не с точки зрения завершения технических работ, а с точки зрения сертификации) коалиционных партнеров, чем это было в прошлом, когда Северный поток-2 только достраивался. Тогда социал-демократам легко было убедить в целесообразности продолжения строительства этого газопровода христианских демократов.

Теперь, когда стройка завершена и остались процедуры – убедить коалиционных партнеров оказывается не так-то просто. Северный поток-2 становится одной из конфликтных тем на коалиционных переговорах. А тут еще и , которые, разумеется, доводят свое мнение до всех будущих участников немецкого правительства.

А тут еще и оказывается, что России не так просто шантажировать Европу повышением цен на газ и паникой на спотовом рынке, как на это надеялся президент , до недавнего времени утверждавший, что увеличение поставок газа в Европу вероятно только в том случае, если начнет работать Северный поток-2.

Кстати, по согласию с этой позицией российского президента можно точно понять, какие политические силы находятся в тесной связи с Россией. Так, например, совсем недавно подобную позицию в Германии предлагали представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии", с которой ни одна из политических сил, находящихся в парламенте, не хочет даже обсуждать возможность создания правящей коалиции.

Представители этой партии тоже говорили, что все дело в Северном потоке-2. И чем дольше будет затягиваться его сертификация – тем сложнее будет с газом на европейском и в частности – на немецком рынке.

А между тем газовые хранилища, которые оставлял полупустыми, уже заполняются. Газ уже не так дорого стоит, как стоил до недавнего времени. А почему? А потому что в Москве поняли, что Северный поток-2 не будет сертифицирован до весны и не хотят на этом фоне терять прибыль. Отложили свою спецоперацию по уничтожению украинской , вероятно, на следующий сезон.

И в этой связи хочется пожелать удачи в убеждении своих европейских союзников в том, что приостановка сертификации проекта Северный поток-2 и понимание того, что это не экономический проект, а наглое энергетическое оружие кремлевской компании, что это действительно будет результативно.

Но возникает вопрос: а стоило ли тогда отказываться от санкций против компании, которая достраивала Северный поток-2 и руководства этой компании? Ведь если бы президент Джозеф Байден не пошел навстречу и санкции были бы продолжены – то Северный поток-2 еще не был бы достроен. И никакой темы его сертификации вообще не возникало бы. просто болтался бы со своими кораблями на последних, но не достижимых процентах достройки этого опасного для стабильности и мира в Европе амбициозного проекта российских чекистов.

А в результате все происходит совершенно иначе. Северный поток-2 достроен. И сейчас появляется желание остановить его сертификацию. Складывается чувство, что в Белом Доме просто недооценили агрессивные намерения российского президента Путина и его готовность использовать в качестве еще одной российской танковой армии. Только куда более эффективной, чем настоящие танковые армии, которые то и дело появляются на границе России с Украиной.

И вот сейчас, когда есть точное понимание относительно агрессивной природы и кремлевских намерений в кремлевских энергетических проектах в Европе – появляется желание хотя бы на последней фазе остановить реализацию этих проектов – и таким образом предотвратить новую войну в Европе, фанатиком и сторонником которой является и сам , и российская политическая элита, окружающая стареющего кремлевского обитателя.

Но получится ли это у – большой вопрос. Ответ на него мы увидим уже в ближайшие месяцы", – говорит Портников.

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