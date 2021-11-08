Эксперты говорят, что должны применять Bayraktar на фронте / фото ukroboronprom.com.ua

Военные эксперты оценили перспективы реализации Украиной "карабахского" сценария на Донбассе. Как известно, год назад Азербайджан сумел за месяц .

Возможен ли подобный сценарий на востоке Украины - эксперты рассказали в комментарии сайту "", информирует со ссылкой на .

По словам Якуба Войнаровского, ход войны в Карабахе удалось переломить за счет беспилотников. Армения, говорит он, рассчитывала на "традиционную войну", оказавшись не готовой к современным технологиям.

"В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО и зенитные ракетные комплексы, потом атаковали танки, артиллерию, склады с продовольствием и боеприпасами, а также личный состав. Армия Армении, вооруженная старым советским оружием, была не в состоянии противостоять новейшим системам вооружения Азербайджана", – пояснил он.

Войнаровский считает, что тактику Азербайджана можно успешно применить на Донбассе.

" не имеет такого количества личного состава и техники, как армия . Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – говорит он.

Как известно, сегодня на вооружении у есть 12 таких беспилотников. По словам военного эксперта Олега Жданова, в следующем году их может стать больше.

"Кроме того, на следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее", – отметил Жданов.

Он добавил, что нужно не только наращивать количество эти БПЛА, но и активно применять их на фронте. Для этого, по его мнению, нужна политическая воля президента.

"Главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ. У нас каждый день на Донбассе гибнут солдаты, на вооружении у которых, в большинстве случаев, лишь автоматы. Почему мы не давим огневые точки противника современными средствами, которые у нас имеются? Потому что сегодня президент говорит: "Нужно перестать стрелять". И мы не стреляем, и мы получаем все больше погибших и раненых", – говорит Жданов.

Эксперт спрогнозировал, что именно ударные беспилотники могли бы помогать "блицкригу" на Донбассе и сокрушительное победе Украины над врагом.

"Теоретически применение Украиной "карабахского сценария" вероятно, но практически сегодня это маловероятно", – убежден Жданов.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и наиболее кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало введение российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль Азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранскакая граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

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