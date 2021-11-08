Неполитические Сводки
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|Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения
|08.11.2021 12:15
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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, вошедших в его межфракционное объединение «Розумна політика». Всего в депутатское объединение вместе с Разумковым вошли 25 депутатов, большинство из них «слуги народа», информирует со ссылкой на .
«Обращение о создании межфракционного объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить его создание», – Разумков в Telegram.
Кроме самого экс-спикера в «Розумну політику» вошли :