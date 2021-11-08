Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, вошедших в его межфракционное объединение «Розумна політика». Всего в депутатское объединение вместе с Разумковым вошли 25 депутатов, большинство из них «слуги народа», информирует со ссылкой на .

«Обращение о создании межфракционного объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить его создание», – Разумков в Telegram.

Кроме самого экс-спикера в «Розумну політику» вошли :

Владимир Козак («Слуга народа»); Василий Мокан («Слуга народа»); Роман Соха («Слуга народа»); Нелли Яковлева («Слуга народа»); Оксана Дмитриева («Слуга народа»); Валерий Божик («Слуга народа»); Дмитрий Микиша («Слуга народа»); Артем Дмитрук («Слуга народа»); Ольга Солодуха («Слуга народа»); Олег Воронько («Слуга народа»); Александр Бакумов («Слуга народа»); Ольга Коваль («Слуга народа»); Дарья Володина («Слуга народа»); Михаил Новиков («Слуга народа»); Роман Бабий («Слуга народа»); Алина Загоруйко («Слуга народа»); Константин Касай («Слуга народа»); Дмитрий Гурин («Слуга народа»); Евгений Петруняк («Слуга народа»); Иван Юнаков («Слуга народа»); Михаил Крячко («Слуга народа»); Андрей Николаеено («Батькищина»); Владимир Кабаненко («Батькивщина»); Людмила Буймистер (внефракционная).





Сводка.нет - Новости Украины и Мира