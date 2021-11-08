Некоторые бытовые привычки делают окружающую обстановку в квартире менее уютной и привлекательной, а другие буквально крадут деньги из кармана хозяев.

Отказ, по меньшей мере, от восьми необдуманных действий поможет сэкономить финансы, информирует со ссылкой на DH.

Открытые краны. Закрытый вовремя кран поможет сэкономить довольно приличную сумму денег. Во время чистки зубов, бритья и намыливания посуды не должна впустую течь вода. То же самое касается принятия душа: пока вы натираетесь мочалкой, десятки литров воды расходуются каждую минуту. Также важно помнить, что на душ уходит гораздо меньше воды, чем на принятие ванны.

Включенные в розетку электроприборы. Даже обычное зарядное устройство, оставленное в розетке, будет расходовать некоторое количество электричества. Поэтому мелкие бытовые приборы нужно всегда из розетки после использования выключать. Суммарно вся неиспользуемая техника, включенная в сеть, расходует сотни киловатт-часов энергии в год.

Грязные окна. Кроме того, что немытые окна выглядят не эстетично, так еще из-за них в квартире чаще включается свет. Грязные окна просто мешают естественному свету проникать внутрь и вам кажется, что освещения недостаточно. В результате вы чаще включаете светильники даже днем.

Кабельное телевидение. Мало кто смотрит более 10 каналов – большая часть из представленных в пакете услуг попросту не нужна. Тем более сейчас существует множество сервисов, предлагающих программы и фильмы на любой вкус. И далеко не для каждого нужна платная подписка.

Большой запас еды. Запас еды "на черный день" – большая ошибка. Многие люди обеспечивают себя огромным количеством товаров без реальной на то необходимости. В итоге продукты попросту портятся. Ходите в магазин только по необходимости и составляйте список покупок.

Частое открывание холодильника. Если держать дверцу холодильника открытой дольше, чем это необходимо, то холодильная камера непременно потеряет холод. Чтобы вернуть оптимальную температуру, компрессор будет вынужден работать на максимуме. Так что нужно избавиться от привычки стояния перед открытым холодильником.

Постоянно включенный свет. Если раньше свет во всех комнатах выключали во многом из-за боязни возгорания проводки, то сейчас это обусловлено экономическими факторами. Чтобы ваши деньги "не сгорали", при покидании комнаты всегда выключайте за собой свет.

Обычные лампы накаливания. Светодиодные лампы в три-четыре раза дороже обычных ламп накаливания. Однако первые по всем остальным параметрам выгоднее: они потребляют меньше электричества и служат намного дольше. Светодиодная лампа окупится только за несколько месяцев и сэкономит деньги.

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