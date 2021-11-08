25-летняя гражданка Австралии Джоанн Чжу выиграла 1 млн австралийских долларов (около 19 млн грн), в т.н. вакцинальной Лотерее. Джоанн Чжу стала единственным обладателем главного приза между трех миллионов соискателей, , сообщает , информирует со ссылкой на .

Призовой фонд Лотереи был создан группой филантропов и компаний, известной как Million Dollar Vax Alliance, в стремлении вакцинировать как можно большее количество австралийцев против COVID-19.

Победительница рассказала, что планирует потратить часть денег на воссоединение с семьей.

“Я хочу вылететь с семьей из Китая первым классом и разместить их в пятизвездочном отеле на китайский Новый год, если границы будут открыты. Я куплю подарки для своей семьи и вложу остаток денег в бизнес, чтобы в будущем заработать и помогать людям, если они нуждаются в помощи”, — заявила Чжу.

Кампания Million Dollar Vax Alliance помогла Австралии полностью вакцинировать 80% людей в возрасте старше 16 лет.

В рамках Лотереи в октябре ежедневно разыгрывались 100 подарочных карт на сумму 1000 долларов (19 тысяч грн), что, вместе с главным призом, составляло в общей сложности 4,1 миллиона долларов (76 миллионов грн).

Многие штаты и территории Австралии ввели правила, согласно которым вакцинация является обязательной для определенных видов деятельности и рабочих мест.

Международные границы были открыты на прошлой неделе впервые с начала пандемии — но только для вакцинированных людей из государств с высокой степенью вакцинации.

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