Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло недостоверные сведения в декларации народного депутата Украины депутатской группы «За майбутнє» за 2020 год Анны Скороход. Вместе с тем НАПК не выявило в декларации признаков незаконного обогащения, конфликта интересов и необоснованности активов.

Об этом идет речь в результатах полной проверки декларации Анны Скороход, передает со ссылкой на .

В своей декларации за 2020 год депутат указала, что имеет криптовалюту Bitcoin – 44 единицы стоимостью на дату приобретения права 220 тыс. грн, Ethereum – 130 единиц стоимостью на дату приобретения права 3 263 грн, Ethereum classic – 135 единиц стоимостью на дату приобретения права 2 710 грн.

Но во время проверки НАПК Анна Скороход не смогла подтвердить право собственности на эту криптовалюту.

Во время предоставления объяснений для НАПК декларант отметила, что не владеет достаточными техническими знаниями, и все операции от ее имени осуществлял муж.

«Где сегодня находятся ключи и бумажные документы декларанту неизвестно, после развода Алексей Алякин доступа к ним не предоставил, в связи с чем начато уголовное производство», – процитировало Анну Скороход НАПК.

Проверяющие отметили, что не учли эти объяснения. По данным НАПК, Анна Скороход и проживали вместе с декабря 2015 по апрель 2021 года. При этом Анна Скороход подала свою декларацию за 2020 год 30 марта 2021 года – то есть в период, когда проживала вместе с мужем.

Напомним, после развода с Алексеем Алякиным Анна Скороход проживала с народным депутатом Антоном Поляковым, недавно при .

Вместе с тем, по данным Нацагентства, Вышгородское районное управление полиции ГУ в Киевской области получило письменное заявление от Анны Скороход о похищении ее паспорта. 16 июня 2021 года Главное управление Национальной полиции в Киевской области возбудило уголовное производство по признакам уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

В НАПК отметили, что предоставленные депутатом объяснения и документы не свидетельствуют о том, что это уголовное производство касается кражи криптовалюты.

Также Анна Скороход отметила в своей декларации за 2020 год, что ее муж владеет криптовалютой Bitcoin – 118 единиц стоимостью 1 млн 877 тыс. грн на дату приобретения права, Ethereum – 78 единиц стоимостью 668 тыс. на дату приобретения права, Etherum Classic – 353 единиц стоимостью 13 тыс. грн на дату прибретения права. При этом, по данным Нацагентства, депутат не предоставила документов, подтверждающих достоверность сведений о наличии у мужа криптовалюты.

При этом проверяющие подчеркнули, что по закону покупка криптовалюты должна была осуществляться путем заключения электронного договора в письменной форме.

«Субъект декларирования ограничился лишь общими пояснениями относительно получения права собственности на криптовалюту без предоставления документов, удостоверяющих факты приобретения и наличия у него криптовалюты по состоянию на конец отчетного периода», – отмечается в результатах полной проверки декларации.

В НАПК констатировали, что недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму 245 тыс. грн.

Вместе с тем суммарная стоимость криптовалюты на дату приобретения, документы на которые не предоставила Анна Скороход, составляет более 2,7 млн ​​грн.

«В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 172-6 КУоАП», – подытожили в заключении полной проверки.

Если в дальнейшем суд встанет на сторону НАПК, Анна Скороход будет вынуждена уплатить штраф 1000-2500 необлагаемых налогом минимумов (17 тыс. – 42,5 тыс. грн).

Напомним, Анна Скороход была избрана народным депутатом от партии «Слуга народа», но 15 ноября 2019 года ее из фракции. Впоследствии она стала членом депутатской группы «За майбутнє».

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