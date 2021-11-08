Как минимум, 65 стран столкнутся со значительным сокращением ВВП из-за роста температуры на Земле.

Об "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ, которые в свою очередь ссылаются на исследование организации Christian Aid, представленное на конференции COP26 в Глазго, информирует со ссылкой на .

Отмечается, что если на Земле потеплеет на 2,9 градусов по Цельсию, то 65 стран столкнутся с падением ВВП в среднем на 20% к 2050 году и на 64% к 2100 году. В лучшем случае, то есть если рост температур получится ограничить 1,5 градусами по Цельсию согласно обязательствам по Парижскому соглашению, то сокращение ВВП составит 13% к 2050 году и 33% к 2100 году.

Иными словами, более трети стран мира требуется незамедлительная помощь для придания их экономикам устойчивости. Поскольку эти регионы, вероятнее только, ожидает аномальная жара, засуха, наводнения и штормы.

Больше только пострадают восемь стран, которые находятся в Африке и две - в Южной Америке. Им грозит падение ВВП на 70% к 2100 году, если климат продолжит меняться в соответствии с нынешними тенденциями, или на 40%, если потепление ограничится 1,5 градусами по Цельсию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира