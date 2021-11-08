Каждый начинающий цветовод предполагает, что купленные им комнатные растения будут выглядеть также как на витрине магазина или в интернете. Однако не все так просто, чтобы добиться результата как на фотографии, многим цветам требуется специальный уход, который не под силу неопытному цветоводу. В этой статье я расскажу именно о таких комнатных растениях и объясню, почему они – плохая покупка для начинающих, пишет Игорь Васюков для портала , информирует .

1. Роза

Решив начать высаживать растения в доме, начинающие цветоводы обычно ищут какие-то «знакомые и понятные» варианты. Часто выбор падает на всем известную комнатную (или садовую) розу. И хотя по ее выращиванию написаны тысячи инструкций, она все еще остается плохим вариантом для начинающих.

Дело в том, что роза крайне , следовательно без специальных навыков вырастить красивую розу дома практически невозможно. В лучшем случае получится небольшой куст с мелкими цветами, а то и вовсе без них. Вдобавок, роза – лакомая добыча для паутинного клеща, который рано или поздно появится. Если вовремя не предпринять меры по его устранению, то он заразит и другие растения.

2. Азалия

Еще одно декоративное растение, которое точно не подойдет начинающим растениеводам, – азалия. Чаще только она продается во время цветения, когда имеет наиболее красивый и «продаваемый» внешний вид. Вот только продавцы умалчивают, что добиться повторного цветения Азалии крайне трудно. Для этого потребуется регулярный правильный уход и специализированные подкормки. И даже в этом случае нет гарантий, что Азалия когда-либо зацветет.

Важно! При работе с Азалией неопытным (да и опытным тоже) цветоводам стоит помнить, что это растение ядовито, как и большинство представителей семейства рододендронов, и нужно соблюдать осторожность.

3. Гузмания

Похожая ситуация с гузманией. Это экзотическое травянистое растение цветет только лишь раз в жизни, а затем начинает постепенно вянуть. Ни подкормки, ни уход не смогут помешать этому процессу.

Чтобы продолжить жизнь растения, цветоводу придется отделять от него побеги для последующей посадки. Однако задача эта не из легких, следовательно с ней вряд ли справится неопытный цветовод.

4. Экзотическая стрелиция

Любителям экзотических комнатных растений часто предлагают приобрести стрелицию. В природе это растение цветет яркими цветами нестандартной формы, которые напоминают голову птицы. Часто так же экзотическую стрелицию изображают и на фотографиях.

Подвох лишь в том, что цветет данное растение почти всегда только в дикой природе, а дома остается обычным непримечательным кустом. Причина в крайне строгих требованиях к уходу: яркое освещение без прямых солнечных лучей, зимой температура +18, а летом +22 градуса. Любое, даже незначительное отклонение от этих показателей практически гарантирует то, что стрелиция никогда не зацветет.

5. Камелия

Также начинающим растениеводам следует избегать камелию. Это чайное растение родом из Азии и привыкло к высокогорному климату. Цветение камелии приходится на зиму, а температура при этом должна быть от +10 до +12 градусов. Такую температуру воспроизвести в домашних условиях без специального оборудования практически невозможно. Вдобавок камелия требует аккуратного формирования. Небрежно отделенный побег может привести к гибели растения.

6. Бегония

Нередко начинающие цветоводы приобретают бегонию (клубневую), не зная, что это растение с «подвохом». Дело в том, что бегония имеет период покоя. Поэтому, увидев, что цветок «неожиданно» начал сбрасывать листья и вроде бы вянуть, неопытный растениевод бросается его спасать.

В ход идут стандартные в таких случаях процедуры: усиленный полив, удобрения, пересадка и подкормки. Вот только результат оказывается прямо противоположный, цветок начинает гнить и погибает. Правда в том, что в такой ситуации не надо делать ничего. Люди, работающие с бегониями довольно долго, знают об этом, а вот новички – нет.

7. Орхидея

Если вам предлагают приобрести в дом , то следует спросить, о каком из примерно 35000 видов идет речь. Среди этих видов есть как дикие тропические орхидеи, которые вряд ли приживутся у вас дома, так и вполне «одомашненные» виды. К примеру, вид Phalaenopsis отлично растет в домашних условиях, но встречается редко.

Поэтому, перед тем как покупать в дом орхидею, лучше досконально изучить основные виды этого растения, чтобы определить подходящие. Также не стоит забывать, что недобросовестные продавцы нередко выдают одни виды орхидей за другие, часто в силу своей неопытности.

8. Можжевельник

Последнее растение, которое я бы точно не порекомендовал бы начинающим растениеводам, — это можжевельник. Здесь стоит оговориться, что речь идет о выращивании можжевельника именно в домашних условиях, так как в загородных условиях это отличное декоративное растение даже для начинающих садоводов.

Однако дома можжевельник, однако, как и другие хвойные, со временем приобретает непрезентабельный внешний вид, а яркий хвойный запах придется по нраву не всем. Формирующая обрезка в данном случае также не поможет, так как растение станет еще более кустистым.

Хотя в действительности растений, неподходящих для начинающих цветоводов, значительно больше, в этой статье я решил остановиться лишь на 8 из них. Причина в том, что вышеперечисленные растения чаще только попадают в руки новичков и обычно приводят к неудовлетворительному результату. Если вы начинающий цветовод и хотели бы озеленить свой дом, то начать стоит с растений, которые , но это уже тема для отдельной статьи.

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