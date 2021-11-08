Объявляя о том, что «Америка вернулась», президент Джо Байден пообещал возобновить связи с союзниками, которые сильно пострадали во времена его предшественника. Тем не менее, не совсем удачное решение о выходе войск из Афганистана вызвало тревогу в , а создание нового оборонного альянса Америки, Великобритании и Австралии не понравилось Франции, пишет , информирует со ссылкой на .

Однако оба этих шага теряют свое значение на фоне того, что может произойти, если Байден продолжит двигаться к серьезным изменениям в политике ядерного сдерживания, несмотря на сильную оппозицию союзников. Его решение может ударить по основе трансатлантических связей и будет интерпретировано как большой шаг к отдалению Соединенных Штатов от Европы.

Министры обороны уже намекнули на это министру обороны Ллойду Остину на недавней встрече. С момента основания администрации обещали, что набег России в страны альянса приведет к ответу Америки, и эта реакция может включать использование ядерного оружия. Считается, что такая политика «расширенного сдерживания» способствовала предупреждению потенциальной атаки врага даже в самые сложные дни холодной войны.

Но Байден не разделяет это убеждение. Будучи вице-президентом, он безуспешно пытался убедить тогдашнего американского лидера Барака Обаму изменить политику и заявил, что «учитывая американский неядерный потенциал, трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором потребовалось бы применение ядерного оружия первыми», по его словам «Америка может удерживать и защищать себя и союзников от угроз другими средствами».

«Я считаю, что единственной целью ядерного арсенала должно быть сдерживание и, если необходимо, возмездие за ядерную атаку. Как президент я буду работать, чтобы воплотить эту идею в жизнь, консультируясь с американскими военными и союзниками США», — заявил Байден весной 2020 года.

Именно это он и стремится сделать. Администрация Байдена проводит пересмотр ядерной позиции с целью воплощения решимости президента изменить давнюю политику . И правительства союзников очень обеспокоены.

Несмотря на рост российского военного потенциала за последние 15 лет, вера президента Байдена в политику сдерживания основывается на предположении, что Соединенные Штаты имеют достаточное преимущество в неядерных средствах, чтобы президент никогда не пытался захватить территорию .

Это предположение может быть ошибочным. Байден считает, что обычные средства сдерживания могут успешно предотвратить войну и, несмотря на два десятилетия сокращения инвестиций в системы вооружения большой дальности и противовоздушную оборону, в то время как Россия продвигалась вперед в военной сфере, Москва «не превзойдет силу НАТО».

Он также игнорирует географию: силы России вдоль европейской линии фронта могут быстро захватить территорию еще до прибытия американских сил.

Сторонники стратегии «неиспользования ядерного оружия первыми» утверждают, что ее принятие заставит Москву так же отказаться от применения ядерного оружия. Эта идея противоречит историческим доказательствам. Россия остается верной угрозам использования ядерного оружия для поддержки своей экспансионистской повестки дня.

Другие столицы понимают, что от принятия принципа «неиспользования ядерного оружия первыми» нет большой пользы. Правительства союзников настойчиво предостерегали администрацию Байдена от подобных изменений. В ответ на эти призывы власть отступила от запутанной попытки построить альтернативную политику, которая объявила бы «единственной целью» ядерного арсенала — удерживать ядерную атаку противников. Окончательная формулировка может быть довольно близка к существующей политике, но принятие любого нового варианта означало бы одностороннее изменение расширенного обещания сдерживания, лежащего в основе политики .

Отклонение от взглядов союзников по вопросу, который является центральным для их безопасности, может стать опасным. Принятие такой «единственной цели» рискует привести к разрыву альянса. При этом политика других ядерных государств , Великобритании и Франции, не изменится, даже если изменится политика .

Восточноевропейские союзники, которые присоединились к именно для того, чтобы извлечь выгоду из длительного сдерживания, будут обеспокоены.

Именно союзники являются одним из важнейших стратегических преимуществ Соединенных Штатов. Успешное управление альянсом требует детальных консультаций, понимания проблем союзников и смены инициатив «Америка прежде всего».

Путин упорно работал, чтобы сломать . Было бы ошибкой, если бы власть Байдена помогла ему добиться этой цели, резюмирует издание.

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