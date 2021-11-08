Ученые из Гарвардского университета заявили о том, что в периоды сильных потеплений на Земле выпадали дожди невероятных масштабов и силы. По их словам, дожди проливали несколько десятков сантиметров осадков в считанные часы, сообщает , информирует со ссылкой на .

Нынешнее потепление климата может привести к тому, что средние температуры на планете поднимутся на несколько градусов. Но в прошлом Земля переживала и гораздо более серьезные потепления, разогреваясь на несколько десятков градусов выше нынешнего уровня. В таких условиях полярные шапки полностью таяли, а животный мир сталкивался с вымираниями.

В ходе нового исследования ученые провели моделирование, которое показало, что во времена наибольшего потепления засухи сменялись дождями невероятной интенсивности, которые охватывали сотни километров, проливая десятки сантиметров осадков за считанные часы.

«Если посмотреть на обширные пространства тропиков сегодня, то где-нибудь обязательно идет дождь. Но мы показали, что при экстремально теплом климате должны проходить целые дни без капли дождя на огромной площади над океаном. Затем неожиданно мощный дождь разверзался почти по всему региону, выливая невероятные количества воды. Затем на пару дней наступала тишина, и все повторялось», - заявил один из авторов исследования Якоб Сили.

При проведении моделирования, ученые вводили в расчеты повышенное количество атмосферного углекислого газа, которое в некоторых вариантах было в 64 раза выше нынешнего, или усиление яркости Солнца, что приводило к нагреванию планеты более чем на 50 градусов Цельсия. В таких условиях существовал краткосрочный цикл, приводивший к появлению экстремальных ливней.

Благодаря интенсивному испарению влаги с поверхности планеты над ней возникал «ингибирующий слой», который препятствовал подъему воды на высоту образования дождевых облаков. Те облака, что формировались выше, могли проливаться дождем, но эта влага испарялась, не успевая достичь земли и вызывая лишь остывание.

В результате вода накапливалась в воздухе, температура понижалась до момента, когда облачность могла сформироваться, несмотря на «ингибирующий слой». В результате вся скопившаяся влага выпадала ливнем.

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