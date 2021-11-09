За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 988 человек, зафиксировано 833 летальных случая, 16 609 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 9 ноября, информирует со ссылкой на .

Украина обновила суточный рекорд смертности. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 6 ноября, тогда за сутки умерло 793 пациента с коронавирусом.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 107 489 человек, из них 2 537 565 выздоровели, летальных исходов — 73 390.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. — 1204 случая;

Винницкая область — 547 случаев;

Волынская область — 570 случаев;

Днепропетровская область — 2042 случая;

Донецкая область — 832 случая;

Житомирская область — 240 случаев;

Закарпатская область — 241 случай;

Запорожская область — 1021 случай;

Ивано-Франковская область — 322 случая;

Киевская область — 905 случаев;

Кировоградская область — 67 случаев;

Луганская область — 530 случаев;

Львовская область — 1352 случая;

Николаевская область — 987 случаев;

Одесская область — 1516 случаев;

Полтавская область — 1182 случая;

Ровенская область — 818 случаев;

Сумская область — 522 случая;

Тернопольская область — 386 случаев;

Харьковская область — 1314 случаев;

Херсонская область — 262 случая;

Хмельницкая область — 439 случаев;

Черкасская область — 813 случаев;

Черновицкая область — 453 случая;

Черниговская область — 423 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

С 30 октября в красной зоне карантина находятся 16 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская. Волынская. Все остальные регионы находятся в желтой или оранжевой зонах.

С 1 ноября в красную зону карантина перешел и .

В Украине сделали уже более 19 млн прививок от коронавируса, более 8 млн человек получили две дозы.

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