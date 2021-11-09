Украины разработало механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом в понедельник, 8 ноября, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу слова на ICTV, информирует со ссылкой на .

По словам министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он приобрел фальшивый документ.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил процедуру Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что сейчас варианты применения "ковидной амнистии" в процессе разработки, но предложенный и Минюсту вариант не предусматривает анонимности.















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