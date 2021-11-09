9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги авторки Катерини Костенко "SLAVS NOT SLAVES" – про самоідентифікацію слов’янської жінки.

Про це на сторінці ГО Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" у Facebook, інформує со ссылкой на .

"Сучасна слов’янка розкриє у собі величезний ресурс – код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам" – говорить авторка.

Презентація відбудеться в чотирьох вимірах, справжнє арт-дійство:

• живий музичний супровід на давніх українських інструментах;

• візуалізація жіночих образів на найбільшому в Україні 9-ти метровому екрані;

• світлові, арома-тактильні ефекти;

• давня слов‘янська кухня.

Ця книга – дослідження ДНК і культурного коду слов’янських жінок через призму сучасності.

Книга дає можливість дослідити себе і дізнатися, чиїх генетичних рис, закладених в образах -

• Трипільської принцеси,

• Амазонки,

• Макоши,

• Амаги,

• Заріни - найбільше проявляється в кожній із сучасних українок.

Видання присвячене 30-й річниці Незалежності України, здійснене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту книги.

Авторка проекту Катерина Костенко —випускниця Інституту моди та дизайну "Marangoni", артстилістка, дослідниця історії стилів та моди, дизайнерка, продюсерка, трендвочер, що тривалий час проживає за кордоном, у своєму артпроєкті говорить про те, що слов’янки – зовсім не такі, якими їх бачать у світі.

Запрошуємо Вас поринути у атмосферу стародавніх українських культур – трипільців, скіфів, сарматів, які проживали на землях України в доісторичні часи!

Долучитися до перегляду Ви можете, доєднавшись до онлайн-включення на сторінці Міжнародного жіночого руху!

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