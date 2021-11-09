Неполитические Сводки
- Ученые создали климатическую модель планеты Арракис из романа "Дюна". ВИДЕО
- 9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги Катерини Костенко "Slavs not Slaves"
- Пентагон: США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины
- В МОЗ объяснили, как будет работать COVID-амнистия
- Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – Bloomberg
|Ученые создали климатическую модель планеты Арракис из романа "Дюна". ВИДЕО
|09.11.2021 13:35
|
Мир вымышленной планеты, согласно их исследованию, оказался вполне пригоден для жизни людей, хотя и немного отличался от описанного в книге, пишет , информирует со ссылкой на .
Фрэнк Герберт написал «Дюну» в 1965 году, создав в воображении богато детализированный мир Арракиса, малонаселенной пустынной пустоши с температурой, достигающей 70°C, в которой нет естественных дождей и поверхностных водоемов.
Используя эти детали, ученые-климатологи из Бристольского и Шеффилдского университетов создали модели, чтобы увидеть, может ли такой климат быть устойчив, и могут ли люди выжить в нем.