Фаист распространяет фейки о вакцинации / скриншот

Сотрудники наведались к черкасской "антивакцинаторше" , которая называет себя журналисткой и блогеркою.

Видео появилось на -странице Фаист, передает со ссылкой на .

Ссылаясь на соответствующее решение суда, сотрудники Службы безопасноти пришли изъять у Фаист технику, из которой та ведет трансляции.

В предоставленном документе отмечается, что к правоохранителям с требованием открыть производство против Фаист обратился врач-инфекционист Черкасской городской инфекционной больницы.

Медик указал, что блогерша в сети распространяет дезинформацию о вакцинации и оскорбляет честь и достоинство врачей, которые борются с распространением коронавируса.

Также Фаист распространяет информацию с манипулятивными суждениями, которые несут угрозу общественно-политической деятельности и могут стать катализатором для возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Как писал УНИАН, 3 ноября на митинге противников вакцинации в Фаист для движения, утверждала, что войны на Донбассе нет и называла украинцев и россиян "одним народом".

Что известно о Елене Фаист

Информации о сфере деятельности 36-летней Фаист в сети нет, в то же время женщина – активная пользовательница запрещенных в Украине соцсетей.

В апреле 2021 года блогерша "засветилась" на митинге антивакцинаторов в Черкассах в кругу известного пророссийского провокатора Остапа Стахива и основателя ГО "Ведический мир" Сергея Микитена. Именно последнего местные СМИ связывают с организацией "антиковидных" протестов по всей стране.

В 2020-м Фаист фигурировала в деле о якобы нападении экс-военных на нее и представителя "партии Шария" Николая Бугрименко.

В изложенном накануне митинга ролике Фаист не скрывает свои коммунистические взгляды: называет распад СССР "так называемым", "который никуда не делся и юридически существует".

Она считает, что Советский Союз "всего лишь накрыли морским правом и внушили нам, что СССР больше нет, чтобы лишить нас средств существования".

Украину блогерша называет "корпорацией", и что Россия, мол, тоже является "корпорацией, которая находится в таком же юридическом поле на морском дне".

Женщина имеет в Facebook около 5 тысяч подписчиков и называет себя руководительницей Черкасского филиала в "STOP Fake Pandemic".

Россия поощряет антивакцинаторские движения в Украине

29 октября секретарь , что в Украине разоблачили российскую сеть, которая занималась антивакцинаторской деятельностью. Эта же самая сеть на территории рассказывает о необходимости вакцинации.

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