Медики провели экскурсию по COVID-отделению для антивакцинаторши /фото carpathia.gov.ua

Медики Киевской городской больнице №4, которая работает как , провели экскурсию для одной из противниц вакцинации. Женщина утверждает, что нет ничего лучше природного иммунитета.

Об этом сообщает ". Newsroom", информирует со ссылкой на .

По словам женщины, в коронавирус она верит, но вакцинироваться не будет, потому что считает, что нет ничего лучше природного иммунитета

"Большинство людей не заболели теми болезнями, против которых их не привили. А вот эти введенные инфекции ухудшают иммунитет", заявила женщина.

По словам заведующего реанимацией Владислава Васиярова, в отделении койки свободными могут быть только два-три часа, после чего поступает новый пациент. При этом в больнице ежедневно используют по 7 тонн кислорода, а у пациентов руки в гематомах от постоянных уколов. Люди действительно не расстаются с кислородными маски.

"Просто берут ложку с едой в рот и обратно надевают маску, иначе никак", – отметили медики.

По словам пациентов, они до последнего оттягивали вакцинацию, но попав в реанимацию пожалели о своем решении.

В то же время Людмила после увиденного не изменила свое мнение и заявила, что не видит толку от прививки.

"На большинство моих вопросов мне не дали ответ, который бы мне доказал, что вакцинироваться полезно", - заявила женщина.

При этом ей очень жаль врачей, которые уже сбиваются с ног, следовательно она считает, что антивакцинаторы не имеют права идти в больницу, если заболели. Кроме того, она не смогла пообещать, что не обратится к медикам, если заболеет.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине умерло от коронавируса наибольшее количество людей за все время пандемии - 833 человека. Всего за сутки 8 ноября медики подтвердили 18 988 новых случаев болезни, госпитализировали 2 967 человек. Выздороветь удалось 16 609 украинцам.

В понедельник первую прививку от коронавируса сделали 140 439 граждан, полностью вакцинировались за сутки 100 001 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира