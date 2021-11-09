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|"Без маски никак": в Киеве антивакцинаторше провели экскурсию в COVID-отделении
|09.11.2021 18:15
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Медики провели экскурсию по COVID-отделению для антивакцинаторши /фото carpathia.gov.ua
Медики Киевской городской больнице №4, которая работает как , провели экскурсию для одной из противниц вакцинации. Женщина утверждает, что нет ничего лучше природного иммунитета.
Об этом сообщает ". Newsroom", информирует со ссылкой на .
По словам женщины, в коронавирус она верит, но вакцинироваться не будет, потому что считает, что нет ничего лучше природного иммунитета
"Большинство людей не заболели теми болезнями, против которых их не привили. А вот эти введенные инфекции ухудшают иммунитет", заявила женщина.
По словам заведующего реанимацией Владислава Васиярова, в отделении койки свободными могут быть только два-три часа, после чего поступает новый пациент. При этом в больнице ежедневно используют по 7 тонн кислорода, а у пациентов руки в гематомах от постоянных уколов. Люди действительно не расстаются с кислородными маски.
"Просто берут ложку с едой в рот и обратно надевают маску, иначе никак", – отметили медики.
По словам пациентов, они до последнего оттягивали вакцинацию, но попав в реанимацию пожалели о своем решении.
В то же время Людмила после увиденного не изменила свое мнение и заявила, что не видит толку от прививки.
"На большинство моих вопросов мне не дали ответ, который бы мне доказал, что вакцинироваться полезно", - заявила женщина.
При этом ей очень жаль врачей, которые уже сбиваются с ног, следовательно она считает, что антивакцинаторы не имеют права идти в больницу, если заболели. Кроме того, она не смогла пообещать, что не обратится к медикам, если заболеет.
Коронавирус в Украине
За минувшие сутки в Украине умерло от коронавируса наибольшее количество людей за все время пандемии - 833 человека. Всего за сутки 8 ноября медики подтвердили 18 988 новых случаев болезни, госпитализировали 2 967 человек. Выздороветь удалось 16 609 украинцам.
В понедельник первую прививку от коронавируса сделали 140 439 граждан, полностью вакцинировались за сутки 100 001 человек.