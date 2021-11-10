Шантажируя Европу искусственно созданным дефицитом газа и сверхвысокими ценами на него, путинская Россия создает ситуацию, которая в дальнейшем может оказаться очень негативной для Москвы. Поскольку такой “Газомор” для стран объединенной Европы вероятно повторить лишь один раз. И негатива от его применения будет намного больше, чем пользы от многомиллиардных валютных поступлений осенью 2021 и зимой 2022 года.

Использование Путиным “газового оружия” уже стало довольно традиционным и в прошлом, но именно сейчас дерзость и незаконность его применения уже намного превзошла масштабы просто газового саботажа. И его вполне можно занести в разряд энергетического геноцида, в своем блоге журналист-мкждународник Виктор Каспрук, информирует со ссылкой на .

Ведь это не просто недружественные действия в отношении государств Европейского союза и тех стран, которые пока еще находятся за его пределами. Причины такого решения Кремля является исключительно политическими, как бы Путин и его окружение не объясняли его экономическими факторами и насущной необходимостью вводить в эксплуатацию газопровод “Северный поток-2”. Мол, только он сможет обезопасить европейцев от дефицита газа.

Энергетическая независимость является важнейшим аспектом внешней политики любого государства. И оглядываясь назад, решение бывшего канцлера Германии Ангелы отказаться от ядерной энергетики, выглядит более чем странным. Особенно, когда в самой России от нее никто и не собирался отказываться.

Такое решение Берлина является ложным политическим шагом и вызывает подозрение явного лоббирования интересов Москвы. Ведь Путин, учитывая прогнозируемое снижение глобального потребления ископаемого топлива, пытается получить самые большие геополитические и финансовые дивиденды для Российской Федерации от ситуации, которая сложилась в этот переходный период.

Российский правитель своими провокационными действиями, точно, лишь ускорит сокращение времени перехода развитых стран Европы к массовому использованию зеленой и ветряной энергетики, а также выработки в Евросоюзе стратегии энергетической независимости от недобросовестных поставщиков газа, которым часто показывала себя Россия.

Благодаря настойчивым усилиям бывших канцлеров Германии Герхарда Шредера, Ангелы и им подобным в ЕС, Европа в большой степени зависит от природного газа Путина.

В запутанном мышлении европейских политиков энергетическая опасность, исходящая со стороны Москвы выглядит не таким уж фатальным фактором. И до недавнего времени они полагались на заверения со стороны самодержца, сидящего на своей презтабуретке, что Россия будет четко придерживаться достигнутых с ней ранее договоренностей.

А когда они убедились в том, что верить ему нельзя, то оказались перед ситуацией, когда Путин, используя свое почти монопольное положение, может устанавливать все более высокие цены. Это именно то, что он собирается делать и дальше.

Очевидно, что зима 2021-2022 годов будет очень сложной, и не только для Украины. Внешняя политика Евросоюза и Соединенных Штатов была не до конца последовательной. Нежелание Вашингтона и Брюсселя довести санкции в отношении Российской Федерации до того критического уровня, когда Москва начала бы “отползать” от Украины, привело к тому, что Путин решил пустить транзит российского газа в обход украинской и польской территории.

Похоже, что мы возвращаемся к той же ситуации, что и зимой 2014-2015 годов, когда Украина была вынуждена полагаться на реверсные поставки газа из Словакии и Польши. И тем, кто еще верит в солидарность Европейского союза, неприятно видеть, что Германия сотрудничает с Россией за счет остальных членов ЕС и Украины.

оставляет по себе очень “специфическое” наследие, о котором, без ее помощи, в Москве разве что могли бы только мечтать. Поэтому нельзя исключать того, что после ее полного и окончательного ухода из большой политики, Путин может присвоить ей звание Героя России. Чего Шредера так и не удостоили. А так героически старалась, так старалась, что обойти ее заслуги просто невозможно.

“Газпром” как крупнейший производитель и транспортировщик российского газа, становится газовой компанией, которая теперь получает слишком большую власть над европейскими правительствами и институциями.

Путин действует так нахраписто, что в дальнейшем Кремль вполне может массово предлагать трудоустройство высокопоставленным политикам из государств Евросоюза, которые будут проявлять толерантность и лояльность к Москве, и станут верно служить ее стратегическим интересам. Им гарантированно будет обеспечено место в совете директоров “Северного потока-2”.

Стареющий тиран, который более двух десятилетий находится у руля России, ни перед чем не остановится, чтобы вновь покорить соседние государства. В Кремле для достижения своих целей привыкли всегда действовать террористическими методами, и незаконная оккупация Крыма и части Донбасса является этому лучшим наглядным примером.

По логике Путина, если Украина 337 лет находилась под московским игом, то после этого она не имеет никакого права на восстановление своей государственности.

В Москве так упорно борются за запуск “Северного потока-2”, потому что это сделает Украину более уязвимой для полномасштабного российского вторжения, устранив препятствие для Кремля, которое его до сих пор сдерживала.

“Северный поток-2” совершенно не нужен Российской Федерации с коммерческой точки зрения. Однако с политической и военной точки зрения – это рычаг шантажа Европы прекращением поставок газа с наступлением там наибольших холодов. А то, что ЕС почти половину годовой потребности газа получает из России, только значительно усугубляет эту большую проблему.

Москва начала строить “Северный поток-2” в 2015 году как ответ на победу Революции Достоинства в Украине. Там не скрывают того, что с запуском этого нового российского газопровода транзит газа в Европу через Украину или полностью прекратится, либо будет очень минимальным, и украинцы ничего с этим поделать не смогут.

Путин четко понял главную слабость части стран Запада – жадность. И ФРГ это четко показала на практике. Чтобы получать теоретически более дешевый газ, Германия пошла на поводу у Москвы, а просто пролоббировала дорогу российскому газу.

Теперь же, после создания необходимых частей цепи поставок, Россия может, как угодно повышать цены на газ и вызвать в Европе ажиотажный на него спрос. Чтобы ее текущие и будущие требования к Евросоюзу были там услышаны.

Этим русский медведь заманил европейцев в свою берлогу, и только наивные могут верить в то, что они смогут спастись от медведя только заплатив двойную или тройную цену за то, чтобы согреться зимой.

Германия заботится исключительно о собственной эгоистической выгоде и игнорирует правила игры в Евросоюзе и интересы ЕС в целом. Для того, чтобы понять насколько ФРГ задействована в этих путинских энергетических интересах, стоит лишь вспомнить, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер стал председателем совета директоров компании “Северный поток-2”.

До сих пор в ФРГ делали вид, что проблем с “Северным потоком-2” нет, и лишь когда возникло торможение его ввода в эксплуатацию, то в Берлине начали немного проникаться его соответствием законам Евросоюза.

“Северный поток-2” нарушает правила игры в ЕС, а именно Третий энергетический пакет, который вступил в силу в сентябре 2009 года. Принятием этого ряда законодательных актов завершилось формирование общего энергетического рынка ЕС. Эти меры делают рынок эффективным и помогают удержать низкий уровень цен.

Третий энергетический пакет требовал отделения газотранспортных активов от производственных. И это не просто экономическая теория, эта стратегия имеет много очень полезных последствий в реальном мире.

Украина добросовестно выполнила это требование, создав ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”, которое действует отдельно от Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.

до сих пор такого разделения не сделала. Поэтому вполне логично было бы, если бы Германия, взявшая на себя роль энергетического союзника и адвоката Москвы в Европе, требовала от нее, чтобы Россия начала играть по тем же правилам, как и все остальные европейские государства.

Россия должна ввести законодательство, которое бы позволило доступ к трубопроводам “Газпрома” другим российским производителям газа, таким как “Новатэк”, “Роснефть”, “Лукойл” и “Сургутнефтегаз.

И что еще важно, разрешить прокачку туркменского газа через газопроводы “Газпрома”, что бы дало возможность поступления его в украинские газотранспортные сети. Лишь тогда ЕС получит то, что ему действительно нужно, а именно большее разнообразие поставок в Европу.

Однако “Северный поток-2” вместо улучшения энергетической безопасности Западной Европы, резко увеличивает ее энергетическую зависимость от явного ее противника. Поскольку этот дополнительный российский “Поток” позволяет , в случае ее геополитических потребностей, перекрывать прохождения газа в Европу, когда ей этого захочется.

Не говоря уже об Украине, Польше, Молдове и других государствах Восточной Европы, которых теперь Путин сможет шантажировать непоставками газа, или блокированием его поступления в наиболее критические погодные моменты этой зимы.

Нельзя исключать и того, что в ближайшее время российский тиран может сыграть с европейцами в свою подлую игру, чтобы показать ЕС кто же на самом деле контролирует ситуацию.

Сделает вид, что он увеличивает поставки газа в ноябре, а потом, где-то перед Рождеством, резко их ограничит. Чтобы посреди наиболее холодного периода зимы и традиционных новогодних каникул в Европе, европейцы начали умолять Москву о помощи.

Идеальным названием для “Северного потока-2” было б – трубопровод “имени Риббентропа-Молотова“, которое четко определяет суть этого “троянского проекта”. Хотя россияне стали бы это отрицать, как они отрицают свое набег в Украину.

Последствия нынешнего газового шантажа Путина будут катастрофическими для Европы. Ведь не только европейским потребителям придется платить российским вымогателям, которые будут выставлять монополистические цены для Евросоюза. будет отдан на милость агрессивного кегебистского режима, ключевыми целями которого являются: разрушение ЕС и , вытеснение из Европы, раздробление европейской политической сцены и попытка взять под свой контроль государства ЕС.

Без немецкого соглашения о строительстве “Северного потока-1” не было бы российского вторжения в Украину, с “Северным потоком-2” ставки становятся гораздо выше. Но вряд ли хватит у немцев мужества действовать ответственно.

Существование независимого Украинского государства является не менее важным для Запада, чем существование независимого Тайваня. А сохранение Украины как транзитной страны, способно спасти европейских потребителей от газового геноцида России.

Сейчас объединенная Европа стоит перед очень непростым выбором – согласиться на все условия Москвы, подпитывая этим российскую агрессию и подкуп Путиным неустойчивой части европейского политического истеблишмента, или сделать так, чтобы искусственный “Газомор” Европы Россия никогда бы не смогла повторить.

И выбор здесь, конечно, за самой Европой.

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