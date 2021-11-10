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|В Португалии работодателям запретили тревожить сотрудников в нерабочее время
|10.11.2021 10:15
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Португалии поддержал поправки в трудовое законодательство, которыми предусматривается штраф для работодателя за обращение к сотрудникам в нерабочее время. Об этом пишет , сообщает , информирует .
Инициатором изменений, которые распространяются на компании, где работает не менее десяти человек, выступила правящая Социалистическая партия страны. Ее члены заявили, что новые правила - это ответ на резкий рост числа сотрудников, работающих удаленно.
Таким образом, за обращение к своим работникам в нерабочее время, работодателей ждет штраф.
Кроме того, нельзя контролировать сотрудников на "удаленке".
Более того, компании будут оплачивать расходы, которые влечет за собой удаленная работа. В частности, счета за электричество и Интернет.
Также в поправках упоминается о родителях маленьких детей, которые смогут работать удаленно до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет.