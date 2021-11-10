"Вернувшийся из Италии (революционеры любили остров Капри!) прежний министр , как натуральный большевик, почти призвал к свержению строя Владимира Зеленского. А про «Слуг он поведал об их феноменальном идиотизме и вопиющей некомпетентности. Но еще, что важнее, анонсировал некую объединенную оппозицию, куда, кроме известных фигур, может войти и — барабанная дробь! — Дмитрий Разумков", - об этом на своей страничке в Фейсбуке политолог Александр Кочетков, информирует со ссылкой на .

"Не удивительно, что недавний спикер на всякий случай собрал вокруг себя межфракционное объединение «Розумна политика». От такого объединения толку не больше, чем от пирамидок Ю-Шинсе при геморрое. Но это прозрачный намек офису президента, что исключить Разумкова из депутатов тихо и культурно, как это было при смещении его с поста спикера, уже не выйдет.

И ведь Дмитрию Александровичу даже изобретать ничего не надо. Достаточно заявить, что и он тоже, как миллионы избирателей, повелся на обаятельную улыбку и честный взгляд. И, как политтехнолог, прописал в выступлениях Зеленского все привлекательные моменты — мир на Донбассе, посадки коррупционеров, снижение тарифов. Но его, как и других голосовавших за ВАЗа, попросту обманули. И теперь он идет в политику, чтобы таки выполнить обещания, озвученные Зеленским.

Вуаля! — как говорят фокусники в таких случаях.

Но, честно говоря, участие Дмитрия Разумкова в заявленной оппозиции вызывает изрядные сомнения. А без него — не взлетит. И не поплывет. Даже не поедет. Потому что «замріяні українці» упрямо желают новых лиц. А значит, в оппозиционном проекте Разумков должен идти первым номером и претендовать на главный пост. Хочу видеть, как с этим согласятся остальные противники нынешнего идиотизма и дилетантизма.

Чисто теоретически Разумков может быть президентом с ограниченными полномочиями, а рядом с ним должна действовать сильная Рада, формирующая сильный . Но на это вряд ли пойдут, нет не сам Разумков со товарищи, он-то как раз человек разумный, а те, кто пытается разыгрывать его карту.

Опять же надо помнить, что в Украине главная проблема — не ситуационное объединение против общего врага, а взаимодействие всех грамотных специалистов ради общего созидания. Но в заявленном списке — аж четыре потенциальных премьер-министра, если посчитать и самого Арсена Авакова. Как они договорятся меж собой?

А ведь надо еще и вписывать в перспективный ландшафт Сергея Левочкина с Юрием Бойко. И братьев Кличко — оппозиции без столицы никак. Да и Петра Порошенко тоже, а его чувство собственной значимости уже раздулось до размеров озоновой дыры.

Безусловно одно: с момента, когда у президента Зеленского уровень общественного недоверия превысил уровень доверия, он превратился в хромого страуса. Потому что летать даже исходно не получалось, так теперь еще и лапу подволакивает. Попытается заклевать оппозицию — ему же будет только хуже и больнее.

И для падения своего рейтинга президент делает куда больше, чем любая оппозиция. Взять для примера ту же ротацию в Кабмине.

Мечтаю услышать, как таможенник, а ныне аж министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, видит эту самую стратегию в условиях тотального дефицита энергоресурсов? Или стратегией для него, не дай Бог, станет распил бюджета на пару с Укроборонпромом? Туда, кстати, уже пильщики времен Олега Гладковского возвращаются...

Свеженазначенная первая вице-премьер Юлия Свириденко — женщина энергичная. Хваткая, я бы сказал. Но каким образом она намерена развивать нашу экономику при декарбонизации? Которую на международном уровне поддержал президент Зеленский. Декарбонизация повышает себестоимость нашей экспортной продукции и делает ее неконкурентоспособной. Да и импорт не подешевеет. И вообще, не путает ли она, случаем, декарбонизацию с дегуманизацией нашего государства?

Да, покупные «Байрактары» и «Джавелины» — это замечательно. Но вряд ли они способны нанести неприемлемый урон агрессору, о чем справедливо толкует новый министр обороны Алексей Резников. А что нанесет? Неужели высаженный по указанию президента миллиард деревьев, между которых, если что, смогут прятаться наши партизаны?

А тут еще Ирина Верещук, возглавившая министерство реинтеграции и неконтролируемых территорий. Министерка мира, так сказать. С глазами безжалостными и пустыми, точно револьверные дула…

Единственный вариант для Зеленского — попытаться раздробить возникающую оппозицию за счет втягивания ее членов в свою власть. А потом в обнимку с инвестиционными нянями все дружно отправятся в лесопосадку запускать космические спутники. В глючащей программе «Дия»…

В общем, стадион — так стадион. А один срок — так один. Неясность лишь в том, полный или нет. А мне еще любопытно: антизеленская оппозиция намерена сажать только по весне или все же круглогодично?", - завершает Кочетков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира