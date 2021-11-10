На пару дней я выпал из суеты украинской политики. За это время произошло одно примечательное событие. якобы продал телеканалы «Прямой» и «Пятый» медиа-холдингу «Свободные медиа», в который вошли журналисты и группа политиков из партии «Евросолидарность» и парламентской фракции этой партии/

Об этом на своей страничке в Фейсбуке политолог , информирует со ссылкой на .

"Почему пишу «якобы»? Потому что очевиден формальный характер этой акции. Все остается на своих местах. И дело не только в том, кому формально принадлежат корпоративные права (а принадлежат они «своим людям» Петра Порошенко), а кто будет финансировать эти телеканалы, кто будет их политическим бенефициарам. А финансировать их будет тот же человек, который финансирует и «формальных покупателей» и финансировал ранее данные телеканалы. И мы все знаем имя этого человека.

Чем примечательно это событие?

Во-первых, сразу отреагировал на принятие закона об олигархах. Не хочет он попадания в список олигархов. Явно испугался такой перспективы. Бизнес-активы свои распродавать не собирается. От депутатского мандата также не будет отказываться. Значит надо избавиться от третьего очевидного признака олигарха – владения масс-медиа. Что формально и сделано.

Во-вторых, использована схема В.Медведчука. Напомню, что после санкций по такой же схеме возобновил телевещение на телеканале, который якобы принадлежит его журналистам. Имена Медведчука и Порошенко продолжают мелькать рядом (и в сомнительных бизнес-политических схемах 2014-2015 гг., и в совместном сопротивлении антиолигархическому закону, а теперь и в схеме сокрытия реального собственника телеканалов).

А теперь главный вопрос: а поможет ли эта схема? Не уверен. И вот почему. В законе об олигархах говорится не только о прямой собственности на масс-медиа, но и контроле над ними через «связанных лиц». Кстати, такой подход был использован при национализации Приватбанка. И поскольку между новых «собственников» медиа-холдинга «Свободные медиа» есть депутаты от «Евросолидарности», которую возглавляет , его по-прежнему могут считать бенефициаром этих телеканалов. Посмотрим как разрешится этот вопрос на практике", - завершает политолог.

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