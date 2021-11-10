Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что по его данным, полностью исследованной вакциной от коронавируса является Pfizer.

Об этом он в интервью Дмитрию Гордону, информирует со ссылкой на .

Доктор Комаровский отметил, что вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech прошла все три этапа исследования. Педиатр также добавил, что это миф о том, что "будто бы нужно еще несколько лет, чтобы исследовать вакцины".

"Pfizer исследован до конца, Moderna тоже практически до конца", – подчеркнул Комаровский.

Медик также добавил, что в Украине должны были быть люди, которые занимались бы вопросами вакцинации и смогли бы убедить даже самых больших скептиков в том, что прививка необходима в борьбе с COVID-19.

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