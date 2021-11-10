В некоторых ведомствах разведывательного сообщества до 40% персонала не вакцинированы \ фото REUTERS

Тысячам сотрудников американской разведки вскоре может грозить увольнение за неподчинение требованию правительства о вакцинации от коронавируса.

Это вызвало озабоченность некоторых республиканских законодателей по поводу возможного отстранения сотрудников ведомств, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности, информирует со ссылкой на .

В нескольких разведывательных ведомствах по состоянию на конец октября по крайней мере 20% сотрудников не прошли вакцинацию, сообщил республиканский конгрессмен Крис Стюарт, который является членом комитета Палаты представителей по разведке.

В некоторых ведомствах разведывательного сообщества до 40% персонала по-прежнему не вакцинированы, заявил Стюарт, сославшись на информацию администрации, которая была представлена комитету, но не была обнародована.

Он отказался назвать эти ведомства, поскольку полная информация об уровне вакцинации засекречена.

Администрация потребовала от гражданских служащих пройти вакцинацию до 22 ноября, Голос Америки со ссылкой на АР.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что американский глава Джо Байден намерен для федеральных работников обязательной.

7 ноября федеральный апелляционный суд администрации президента Джо Байдена по обязательной вакцинации против COVID-19 работников всех американских компаний с не менее чем 100 сотрудниками.

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