Пионтковский: В Москве недооценили изменения, происшедшие в последние месяцы в Вашингтонском политикуме По теме: Эти выразительные кадры сохранят для потомков два знаменательных мгновения истории XXI века. Торжествующий чекистский трикстер в сеансе геополитической магии превращает в пыль одного за другим предпоследнего и последнего Императоров современного Рима. На сцене в Хельсинки в 2018 году и совсем недавно в Женеве городу и миру являлась пара государственных деятелей – один и тот же субтильный аристократ и два разных заметно покрупнее. При взгляде на них ни у кого из десятков миллионов телезрителей не возникало сомнений, кто доминантный самец в этих парах, а кто испытывает глубокую психологическую зависимость от партнера, в своем блоге Андрей Пионтковский, информирует со ссылкой на . В Женеве Путин выполнил свою домашнюю программу-максимум: подключить к международному давлению на Украину и тем самым изолировать ее и принудить к капитуляции. Мир помнит знаменитое заклинание главы российской дипломатии Лаврова: "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше". Минские соглашения де-факто мертвы. Всем ясно, что Путин охотно не уйдет, как он обещал, из Донбасса, а украинское руководство не разрушит собственное государство ради фальшивого "восстановления своей территориальной целостности". Позиция Украины юридически безупречна. Украина не выходит односторонне из минских соглашений. Напротив, Украина фиксирует злостное невыполнение Кремлем вот уже в течение более 6 лет базовых первоочередных положений минских соглашений, а именно: прекращение огня и вывод российских военнослужащих и вооружений. Десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель украинских солдат необходима российским властям как средство психологического давления на Украину. Цель шантажа — заставить Украину "воссоединиться" с ОРДЛО, т.е. легализовать в украинском правовом и политическом поле военно-террористический плацдарм , ничего внутри него не меняя. Миссия международного сопровождения покорения Украины возлагалась по замыслу Кремля на западные державы — Францию и Германию — с их "формулами Штайнмайера" и "кластерами Макрона". Своего максимального дипломатического успеха на западном направлении Вождь Русского мира достиг на женевском саммите 16 июня 2021 г. На своей пресс-конференции Байден сомнамбулически повторил очень важную для Путина фразу о безальтернативности минских соглашений. Путин настолько был уверен в партнере, что даже анонсировал этот байденовский coming out в самом начале собственной пресс-конференции. По торжествующему выражению его лица можете судить, что он действительно "got exactly what he wanted from Biden in Geneva". Это не моя оценка. Это заголовок обычно благожелательного к Байдену сайта телеканала CNN (!) 17 июня и реакция подавляющего большинства американских экспертов и комментаторов. Байден провалил первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, остававшейся вакантной в течение последних 12 лет. Апофеозом путинской спецоперации должны были стать, по его замыслу, слова, сказанные Байденом Зеленскому на их предстоящей встрече в Белом Доме: "Возвращайтесь, молодой человек, в и выполняйте минские соглашения, как Вам и советуют мои коллеги, крупные государственные деятели Макрон, , Путин". Кремлевским казалось тогда, что они в шаге от успеха своей спецоперации "присоединение Украины к ОРДЛО". Действительно, уже не только и Макрон, но теперь и "лидер свободного мира" Байден действительно призвал Зеленского подчиниться категорическому требованию имперского министра — извиваться на крючке минских соглашений. Но за три месяца ситуация изменилась кардинально. Украина продемонстрировала, что она субъект мировой политики. Опираясь на поддержку большинства американского истеблишмента, резко осудившего поведение Байдена в Женеве, украинская дипломатия одержала верх над пропутинским лобби внутри администрации Байдена. Результаты саммита Зеленский — Байден оказались крайне разочаровывающими для Москвы. Мем "минские соглашения" там ни разу не прозвучал. Было подписано оборонное соглашение и Украины, начались масштабные поставки вооружений Украине, конгресс инициировал целый ряд очень болезненных для Кремля законопроектов. Эта тенденция была закреплена визитом министра обороны Остина в и решениями саммита в Брюсселе. Остин взял на себя роль главного драйвера и споуксмена украинской политики администрации . Возвращаться на крючок Лаврова Украина и ее президент категорически не собираются. Напротив, вырисовывается перспектива для самих Путина, Лаврова & Co извиваться до конца своей политической жизни на крючке оккупации Крыма и созданного ими ОРДЛО. Украина никогда не капитулирует. В случае вторжения агрессора вглубь Украины её армия и народ будут сражаться. И получат серьезную поддержку своих союзников. Этот провал, казалось бы, блестящей женевской операции по "вербовке" американского президента не остался незамеченным в Москве. Сразу же после натовского саммита различные российские источники назойливо заговорили о "предстоящей" новой личной встрече Байдена и Путина. При этом одновременно не прекращалась и кампания издевательства над Байденом в кремлевской пропаганде. В целом получалось примерно так: Байден пукнул в присутствии королевской особы и следовательно ему безотлагательно надо встретиться с Путиным. Все утечки о "готовящейся встрече" постоянно порождаются исключительно российской стороной. Зачем Кремлю снова понадобился старина Джо, тоже не скрывалось. Вот релиз Козака после его встречи с Нуланд 13 октября: "В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен". Это релиз Козака. Никаких совместных документов подписано не было. Нет и публичных заявлений Нуланд. А вот уже и "его превосходительство" автор концепции крючка МС отмечает 8 ноября: "Руководство поддерживает соблюдение минских договоренностей, включая особый статус Донбасса. И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов заместителя госсекретаря Нуланд и директора Бернса, в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент , и его подчиненные прямо подтверждали необходимость минских договоренностей" Итак, Байдену настойчиво напоминают о данных Путину в Женеве и невыполненных им обещаниях. Ссылаясь при этом на некоторые якобы подтверждения его подчиненных. Повестка дня личной встречи Байдена — Путина определилась, как говорят в определенных кругах, чисто конкретно. Байдена надо вернуть в его состояние от 16 июня. Сделать это может только один человек. Майор внешней разведки В.В. Путин должен совершить третий подвиг разведчика. В Хельсинки ему удалось так затр*хать Трампу мозги, что тот начал тут же в присутствии очень довольного собой Путина рассказывать городу и миру, что он не верит ни одной из своих 17 спецслужб, но зато всецело доверяет своему другу Владимиру. В Женеве тоже недурно получилось. Но третьего подвига не будет. Не потому, что выпускник Краснознамённого института КГБ потерял хватку. А потому, что в Москве недооценили изменения, происшедшие в последние месяцы в Вашингтонском политикуме. Deep State просто не отпустит своего мощного Старика, отца Мировой демократии на еще один психоделический сеанс с Путиным. Но давайте зададим себе вопрос, а зачем кремлевские так упорно и так неуклюже, на мой взгляд, старались затащить пожилого человека на стрелку и вернуть его в измененное состояние сознания от 16 июня. Ну, скажет он украинцам: выполняйте минские соглашения, как от вас требует Путин. Так украинцы пошлют его куда подальше, как они уже послали и Путина, и Макрона, и , да и самого Байдена после Женевы. Украина уже сделала свой выбор. И в Москве это прекрасно знают. В чем же тогда смысл разворачивающейся на наших глазах кремлевской спецоперации? Выжав из Байдена то, что ему необходимо, и сфабриковав пару распятых донецких мальчиков, Путин приступит к "принуждению Украины к исполнению минских соглашений". Т.е. почти по формуле "За Родину, за Байдена!". Никуда не девшаяся в Вашингтоне кремлевская клака ветеранов Валдайского форума, полезных идиотов, агентов влияния, включающая пару членов кабинета, начнет кричать во весь голос: "Украинцы не прислушались к нашему Президенту! Путина можно понять. We need stable predictable relations with Russia. Никаких поставок летального оружия Украине! Никаких адских санкций!" Только в таком планируемом сценарии обретает смысл текущая операция "Похищение Байдена". Что означает, что уже часто поднимавшийся Путиным "вопрос о государственности Украины" рассматривается кремлевскими мечтателями в самом что ни на есть практическом плане. Идет работа над оптимизацией издержек окончательного решения украинского вопроса.











