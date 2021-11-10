Неполитические Сводки
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|"Уволил за секс на кухне": Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о служебных романах
|10.11.2021 23:15
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Эктор против служебных романов / instagram.com/hectorjimenezbravo
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился забавной историей из своей практики.
Однажды он уволил своих сотрудников, у которых был служебный роман. Оказывается, Эктор решил посмотреть запись из камеры видеонаблюдения, чтобы проверить, как его подчиненные убирают кухню после смены. Но увидел он там не только уборку, но и секс, информирует со ссылкой на .
"Это было на следующий день, я проверял ночную камеру, чтобы посмотреть, как убирают кухню. А увидел, как повар и кондитер после закрытия занимались сексом просто на рабочей поверхности. Они не заметили, что там есть камера. Это был верх безответственности, я уволил обоих", - написал Эктор в своем инста-блоге.
Также он рассказал, что и сам иногда заводил романы на работе, но ничем хорошим это никогда не заканчивалось. По словам повара, такие отношения только вредят работе.
"Очень яркий пример: повар влюбляется в официантку и пересаливает блюда или забывает про заказ. А директор с бухгалтером проводят финансовые махинации на работе. И еще много разных случаев, которые вредят бизнесу, системе и гостям. На работе - работаем, отношения оставляем дома", - добавил Эктор.