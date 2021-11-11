В полицейские задержали мужчину, который жестоко избил музыкального продюсера, аранжировщика и композитора Николая Журавлева (известный под псевдонимом Juniko).

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его, сообщает Киевская городская прокуратура в , информирует со ссылкой на .

"Киевлянину сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе между потерпевшим, автором песен известной украинской группы, и его соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начался конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего в правый височный участок. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно - открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и компрессионный вдавленный перелом правой височной области.

Сейчас Журавлев объявил о сборе средств на лечение. Он пожаловался, что плохо видит одним глазом. Через месяц мужчине потребуется операция по внедрению в голову пластины.

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