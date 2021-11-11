Новая Хартия стратегического партнерства Украина – , подписанная министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и государственным секретарем Энтони Блинкеном, подтверждает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как передает корреспондент , об этом заявил Блинкен на пресс-брифинге после подписания Хартии, информирует .

"Она отражает неизменную приверженность наших стран продвижению взаимных приоритетов, изложенных в совместном заявлении Президента Байдена и Президента Зеленского от 1 сентября, и определяет ключевые области сотрудничества, в частности безопасность, верховенство закона и экономические преобразования", - сказал Блинкен.

«Еще одна ключевая тема» для стратегических партнерских отношений – «это постоянные и амбициозные усилия Украины по укреплению демократии и борьбе с коррупцией», – добавил он.

По его словам, есть мощные силы как внутри, так и за пределами Украины, которые "делают все возможное, чтобы подорвать эти усилия по реформированию и поставить свои узкие интересы выше интересов украинцев".

Блинкен заметил, что с одобрением оценивают «важные шаги» Украины, как «например, завершение работы над законом о Национальном антикоррупционном бюро». «Хотя многое еще предстоит сделать», – добавил он. Поэтому Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать жизненно важные усилия правительства Украины относительно реформ, гражданское общество, а также евроатлантические устремления Украины.

Стратегическое партнерство предусматривает конкретные шаги по достижению этих целей, отметил Блинкен.

Стороны также обсуждали пути гарантии безопасности энергоснабжения Украины, что предусматривает предоставление новой финансовой поддержки, диверсификацию энергоресурсов, работу с ключевыми союзниками и партнерами «для привлечения всех рычагов и давления для продления соглашения о транзите российского газа», а также поддержку усилий Украины по подключению ее электрической сети к европейской.

Активизация стратегического партнерства - только один из многих способов укрепления партнерства между Украиной и , направленный на более тесное сотрудничество в ближайшие месяцы и годы, заметил Блинкен.

«И мы с нетерпением ждем, когда прогресс, которого мы достигли сегодня, будет реализован, и мы будем развивать партнерство, которое имеет большое значение для обеих наших стран», - подчеркнул госсекретарь.

Как сообщал Укринформ, в среду, 10 ноября, в Вашингтоне состоялось заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которое прошло под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Государственного секретаря Энтони Блинкена.

Кулеба и Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, определяющую основные направления двусторонних отношений в ключевых областях на десятилетие вперед.

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