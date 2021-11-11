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|Умерла известная советская актриса Валентина Малявина
|11.11.2021 10:55
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Валентина Малявина и Евгений Жариков в фильме «Иваново детство», 1962 г. (Фото: Global Look Press)
Умерла известная российская актриса театра и кино Валентина Малявина. Она скончалась на 81 году жизни.
Об этом сообщает со ссылкой на ее первого мужа, актера Александра Збруева, информирует со ссылкой на .
По его словам, последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье.
Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
Валентина Малявина прославилась ролями в фильмах Иваново детство, Король-олень, Когда рядом мужчина и др.
В 1983 году ее признали виновной в умышленном убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. На свободу Малявина вышла в 1988 году по амнистии. После освобождения она снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России.