Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх полностью возобновили почти через шесть лет после того, как его остановили из-за теракта, повлекшего падение российского самолета.

С 9 ноября РФ полностью сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы в египетских курортов из российских аэропортов, сообщает российский "" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, информирует со ссылкой на .

"Чартерные перелеты ранее были полностью запрещены. Регулярные полеты из Москвы в Египет, в частности на курорты, возобновили 9 августа, позже их постепенно открывали из других крупных городов разрешения выдавали поэтапно в зависимости от ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

31 октября 2015-го самолет A321 "Когалымавиа", осуществляя перелет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, пропал с радаров на 23 мин. полета. 224 человека, которые в тот момент находились на борту самолета, погибли. С тех пор авиасообщение между и Египтом на паузе. В 2018 году российские самолеты вернулись на рейсы в Каир.

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