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|Интервью Меган Маркл и принца Гарри исчезло из YouTube-канала Опры
|11.11.2021 14:15
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Резонансное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл Опре Уинфри исчезло из YouTube-канала телеведущей.
Как пишут СМИ, ролик был удален без какого-либо предупреждения, информирует со ссылкой на .
Королевские эксперты и фанаты пары предполагают, что Опра решила "стереть следы своего сотрудничества" с парой, так как интервью, вероятно, стало причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы II.
Как известно, и не раз публично ее поддерживала. Не исключено, что исчезновение ролика связано с временной блокировкой и вскоре он вернется на канал.
Напомним, интервью герцогов Сассекских 8 марта 2021 года транслировал канал CBS и оно стало одним из самых рейтинговых шоу за всю его историю. Беседу посмотрели более 17 миллионов человек
Заявления пары вызвали широкий резонанс в соцсетях и СМИ. В частности, Меган , когда жила во дворце, а также страдала от суицидальных мыслей.
После выхода интервью на Опру и королевскую чету обрушилась волна негатива.